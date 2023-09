Cappelli e calzature alla fiera di Parigi aspettando il Micam

Indicazioni particolarmente importanti giungono da Parigi per le aziende del sistema moda del fermano.

Ieri nella capitale francese si è conclusa la rassegna Who’s Next che si è svolta negli immensi spazi a Porte de Versailles e l’iniziativa ha fornito interessanti indicazioni non solo per le aziende del distretto calzaturiero ma anche per quelle del distretto del cappello.

"Abbiamo potuto prendere parte alla rassegna – ha detto Valentino Fenni (nella foto), presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo – grazie al supporto che ci è stato fornito dalle istituzioni. Infatti, la Regione Marche per il tramite di Atim insiema alla Camera di commercio delle Marche presiduta da Gino Sabatini che ha messo il bando sull’internazionalizzazione hanno permesso non solo alle aziende di promuovere le proprie collezioni ma anche il territorio. Infatti la Atim l’Agenzia Speciale della Regione Marche che promuove le specificità del nostro territorio ha predisposto un efficace sistema per far conoscere l’offerta della regione nel suo complesso e ovviamente anche per il sistema moda".

Erano presenti diverse realtà calzaturiere ma non solo?

"Certamente oltre ad alcune realtà calzaturiere hanno preso parte alla rassegna anche diverse aziende del distretto del cappello del fermano che hanno proprio nel mercato francesce un importante piazza di esportazione dei propri prodotti. Erano comunque presenti anche diverse aziende anche del settore degli accessoristi".

Può tracciare un primo bilancio della fiera?

"Who’s Next è sicuramente una rassegna molto interessante e per le aziende calzaturiere è propedeutica per il Micam che rimane comunque la fiera delle calzature più importante al mondo. A Parigi abbiamo avuto la possibilità di vedere e di contattare alcuni importanti buyer internazionali e tra questi gli orientali che stanno tornano a frequentare le fiere europee e questo è un fattore estremamente importante anche per le nostre aziende".

Cosa ne pensa del progetto delle istituzioni di voler promuovere nel complesso l’offerta della regione?

"Sicuramenamente è un progetto molto interessante e a Parigi per la prima volta abbiamo potuto constatare che ’uniti si vince’. Infatti siamo stati in grado di promuovere nella stessa area i prodotti della moda con le eccellenze che caratterizzano il nostro territorio fino alle offerte legate al turismo. È stato per noi imprenditori un modo per "fare sistema" consapevoli che i nostri clienti sono interessati sia alle nostre collezioni e sia alle zone dove questi beni vengono creati con quell’antica conoscenza artigianale che diventa sempre più un importante fattore competitivo per conquistare nuovi mercati sotto la bandiera del Made in Italy".

Tra i produttori dei cappelli fermani che erano presenti alla fiera di Parigi abbiamo raccolto anche l’opinione di Ferruccio Vecchi che da Parigi ha detto: "Siamo moderatamente soddisfatti".

Vittori Bellagamba