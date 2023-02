Cappellificio Marini Silvano: "I clienti vogliono il vero Made in Italy"

Reduce da un appuntamento fieristico in Giappone, "che è andato bene, segno che anche là, la situazione sta ripartendo", il cappellificio Marini Silvano (che quest’anno compie 50 anni e ha anche aperto un outlet) è sbarcato al Mipel con una produzione di cappelli in feltro anche decorati, di cuffie di lana con pompon, cappellini reversibili antipioggia, cloche, baschi, oltre a mantelle e cappelli in cachemire che sono andati per la maggiore. Ma Naida Marini mostra con legittimo orgoglio la vera novità della produzione del cappellificio: eleganti e raffinati cappelli da donna, a tesa larga, in feltro, di lapin, realizzati secondo un’arte antica con soli ago e filo (senza utilizzare macchinari) su una forma di legno. Una produzione che rappresenta il segno tangibile della volontà di aggiornarsi, di ampliare l’offerta proponendo qualcosa nuovo e di speciale. "Io stessa li creo, ho frequentato un corso da modista londinese. Sono prodotti esclusivi, che hanno sì, un costo e sono andati per la maggiore tra gli stranieri. Al Mipel c’è stato un bel movimento e, più di sempre, i clienti hanno voluto sapere se sono Made in Italy: una garanzia di qualità rispetto alla quale la questione prezzo è passata in secondo piano".