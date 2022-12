Cappello, bene l’export "Ma i rincari preoccupano"

di Alessio Carassai

Il comparto del cappello a livello nazionale sembra in ottima salute. Negli ultimi nove mesi è stata registrata, infatti, una crescita in doppia cifra. Stando alle stime della Federazione italiana TessiliVari su dati Istat relativi al periodo gennaio-settembre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si evidenziano crescite esponenziali per le esportazioni 305,2 milioni di euro (+32,8%), mentre le importazioni raggiungono 181,6 milioni (+61,5%). Numeri che trasmettono una certa serenità, anche se vanno interpretati, come sottolinea Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari.

"Il cappello in Italia ha registrato anche nei primi nove mesi del 2022 – spiega Marzialetti – pur in presenza degli effetti collaterali delle nuove sanzioni dovute alla guerra Russo-Ucraina, la conferma del cosiddetto rimbalzo produttivo, quantomeno per il Comparto del lusso e per alcuni prodotti più specifici come i cappelli di paglia. Con l’inizio delle ostilità nell’Europa dell’Est resta ancora forte per noi la preoccupazione per le sanzioni dovute al conflitto, che vanno sommate alle criticità causate dall’aumento generalizzato (in media del 30-40%) ed alla grande difficoltà nel reperimento delle materie prime, malgrado il ritorno a livelli accettabili dei costi dei noli marittimi dai paesi produttori, oltre a quelli dei prodotti petroliferi e dei costi per gas ed energia elettrica, i cui prezzi ora calmierati, restano pur sempre triplicati. Resta il dato positivo delle vendite online effettuate dalle piattaforme digitali dei principali brand del lusso, che hanno trainato prima e stabilizzato poi quelle derivanti dalle vendite tornate in presenza".C’è un altro aspetto secondo Marzialetti che va sottolineato. "A questo – spiega – va aggiunto il crollo dei flussi turistici dai paesi dell’Europa orientale, che quantomeno sono stati compensate dai paesi del Nord America e in particolare Stati Uniti".

Il paese maggior fornitore resta la Cina con 68,8 milioni di euro (+76%). Le principali esportazioni, riguardano Svizzera, sede delle piattaforme distributive del Comparto del lusso (51,7 milioni +2%) seguita da Francia (41,4 milioni +62,9%) e Germania 8 (34,4 milioni +26,4%).