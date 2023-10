Captazione dal Tenna: il senatore Verducci porta il caso al Governo

Il senatore del Pd Francesco Verducci, sollecitato anche dal vice sindaco di Amandola Giuseppe Pochini, ha presentato al Governo un’interrogazione per discutere il progetto della captazione dell’acqua dal fiume Tenna da parte della Ciip. Progetto che proprio fra qualche giorno, partirà ufficialmente. "L’intervento di captazione sul Tenna, così come impostato, espone a troppi rischi negativi non calcolati per l’intera area fluviale del Tenna - spiegano Verducci - con potenziali danni per la popolazione, dal punto di vista ecologico, storico, sociale, turistico e produttivo. Ho presentato una interrogazione urgente al Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin e delle Infrastrutture Salvini. Va raccolto l’allarme di LegaAmbiente e di alcune Amministrazioni comunali. La quantità di prelievo prevista mette a rischio l’intero ecosistema del Tenna, con ripercussioni non solo ambientali ma anche per le attività economiche della valle, in particolare le attività agricole legate ai sistemi irrigui. Non c’è stato alcun coinvolgimento della popolazione. C’è il rischio di un uso distorto dei fondi Pnrr. Il Governo e la Regione devono assicurare che il progetto di captazione e il connesso iter autorizzativo siano conformi alla normativa nazionale ed europea. L’intervento, come programmato, è invasivo. Già in questi anni il cambiamento climatico ha reso il fiume Tenna sempre meno provvisto di risorsa idrica. Governo e Regione si fermino e aprano un tavolo".