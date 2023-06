Captazione delle acque: le ragioni del no

Il Coordinamento di difesa del fiume Tenna, dopo l’incontro pubblico di Servigliano con cittadini e istituzioni in cui ha raccolto parecchi consensi fra gli amministratori del territorio, lancia una contro proposta alla Ciip per evitare la captazione delle acque (200 litri secondo) dal Tenna. Questo alla luce di alcune anomalie procedurali che alcuni tecnici e ambientalisti, hanno sollevato proprio a Servigliano. "Ben venga l’acquedotto antisismico dei Sibillini con l’interconnessione di vari acquedotti delle province di Ascoli, Fermo e Macerata – spiega in una nota il Coordinamento – ma qui si tratta di un progetto che contiene nuovi prelievi idrici, di cui uno fluviale in un corso d’acqua che versa già in condizioni drammatiche e che non può sostenere alcuna privazione idrica. Quanto all’opera di presa sul fiume e al suo generale utilizzo, il cui costo è di nove milioni di euro, si ritiene insensato che un impianto di soccorso debba essere utilizzato in soccorso di un altro, oltre a deteriorare l’ambiente di uno degli ultimi corsi d’acqua integri delle Marche". La perplessità più grave si ha sul calcolo del deflusso minimo vitale, ossia sull’acqua rilasciata dopo il prelievo, che rappresenta lo studio principale del fondamento del progetto, anche quello ritenuto dubbioso. "E’ meglio prelevare dal solo bacino di Gerosa – continua il Coordinamento - con la sua notevole capacità di invaso, può sostenere prelievi ben superiori a quelli di progetto, oltre a rappresentare una garanzia nei periodi di siccità, ad impatto praticamente nullo. La mancanza della Ciip all’incontro di Servigliano si è fatta sentire, così come quella di tutti gli Enti autorizzativi, il che ha destato un certo malumore poiché ha fatto presagire la volontà di evitare il confronto, come se questo progetto contenga dei risvolti il cui confronto con le persone è da evitare. Contatteremo nuovamente Ciip e Ato5 per sottoporre loro un nuovo invito nei giorni che riterranno più utili, ma entro una certa data, per poter discutere insieme di questa captazione con l’auspicio di trovare soluzioni e mitigare gli impatti sull’ambiente per evitare i coinvolgimenti legali".

Alessio Carassai