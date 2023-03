Carabiniere indagato per abusi Svolta nella perizia sulla vittima

di Fabio Castori

È accusato di averla violentata all’interno dei bagni della caserma dei carabinieri di Fermo, dove, visto il caldo di quelle giornate, l’aveva accompagnata per darsi una rinfrescata. Una accusa dura e inquietante quella denunciata da una 35enne di un paesino dell’entroterra che però potrebbe avere una svolta positiva nei confronti del militare fermano di 45 anni finito nei guai. La perizia psichiatrica effettuata sulla presunta vittima dal dottor Alberto Testa di Ascoli Piceno ha avuto esiti inaspettati: emergerebbe che la giovane donna potrebbe non essere credibile. Sulla scorta di questi nuovi elementi l’avvocato della 34enne ha rinunciato all’incarico e non ha presenziato all’udienza che si tenuta davanti al giudice per le indagini preliminari, Maria Grazia Leopardi, per l’audizione dello psichiatra e per discutere della consulenza tecnica sulla giovane donna. All’uscita dall’aula il legale dell’indagato, l’avvocato Massimo Di Bonaventura, ha spiegato che il dottor Testa non era presente all’udienza in quanto la difesa ha ritenuto di non dover porre domande sulla perizia redatta in quanto fin troppo eloquente: "La consulenza tecnica, di per sé, è più che sufficiente per suffragare la posizione del mio assistito sull’insussistenza del fatto. Sulla base di ciò anche il sostituto procuratore Francesca Perlini, che coordina le indagini, è stata concorde nel non porre domande al dottor Testa". L’avvocato Di Bonaventura poi ha rilanciato: "Ora, a seguito di questo epilogo positivo, ci aspettiamo un provvedimento di archiviazione da parte del pubblico ministero".

Gli episodi sarebbe quattro e presumibilmente consumatisi in due occasioni nel luglio e nel settembre 2021. Ad indagare sono stati proprio gli uomini dell’Arma della Compagnia di Fermo. Secondo la ricostruzione fatta dalla 35enne, lei si era recata al Comando provinciale per chiedere informazioni sul comportamento da adottare nei confronti di un uomo che l’aveva presa di mira. Una volta in caserma, come da procedura anti Covid, il piantone l’aveva sottoposta alla misurazione della temperatura corporea, che era risultata alta. Il carabiniere l’avrebbe quindi invitata a rinfrescarsi in bagno per accelerare i tempi di raffreddamento. Una volta dentro, però, il militare l’avrebbe toccata più volte. I due poi sarebbe ritornati nell’androne dell’ingresso per misurare di nuovo la febbre e, anche nella seconda occasione, la temperatura era risultata alta. A quel punto i due sarebbero tornatiin bagno e questa volta, dopo averla spogliata di nuovo, il carabiniere si sarebbe spinto oltre. Lei, spaventata, si sarebbe rivestita e se ne sarebbe andata. A settembre la giovane, sempre per gli stessi problemi di stalking, si era recata nuovamente in caserma per formalizzare una denuncia. Anche in quell’occasione aveva incontrato lo stesso piantone. Anche in quell’occasione la temperatura era risultata alta e anche in quell’occasione, per ben due volte, il carabiniere l’avrebbe accompagnata in bagno per rinfrescarsi e li si sarebbero consumati gli abusi. Dopo la presunta seconda serie di violenze, la 35enne aveva deciso di denunciare tutto. Sarà il proseguo delle indagini a dare risposte e a fare chiarezza sui tanti dubbi che potrebbero sorgere sulla veridicità dei fatti.