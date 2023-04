Carabinieri in congedo, Dell’Avvocato al timone

I soci dell’associazione nazionale carabinieri si sono riuniti l’altra sera per eleggere il nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Prima di procedere alla votazione, c’è stato un minuto di raccoglimento in ricordo del precedente presidente, Saverio Cataldo, deceduto alcuni mesi fa. I soci hanno poi eletto come nuovo presidente il Maggiore Serafino Dell’Avvocato, mentre suo vice è stato nominato Alceo Moretti. I consiglieri del direttivo sono Norberto Clementi, Sirocchi Lorenzo (segretario) Claudio Di Rosa, Silvano Perticarini, Bruno Fabiani. Revisori dei conti sono stati indicati Walter Cameli e Enrico De Carolis. Tutto il direttivo è già operativo ed è in attesa di una sede dal Comune.