Carabinieri intercettano auto rubata, rocambolesco inseguimento sulla Statale Adriatica

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 23 gennaio 2025 - Stavano transitando nei pressi della zona industriale con un’auto rubata, ma la cosa non è sfuggita ai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma, in pochi secondi, hanno verificato che quell’Audi nera era proprio l’oggetto di un furto perpetrato a Sant’Elpidio a Mare e si sono subito messi all’inseguimento del veicolo. Dopo una rocambolesca fuga lungo la strada statale Adriatica, il conducente dell’auto, ormai alle strette, è stato costretto ad abbandonare la vettura e a scappare a piedi.

Era da poco passata l’una di notte quando i carabinieri hanno intercettato l’auto sospetta e hanno effettuato un rapido accertamento su sul veicolo che stava transitando nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento del calzaturificio Loriblu di Porto Sant’Elpidio. In poco tempo i militari dell’Arma sono riusciti ad accertare che quella vettura, un’Audi nera di grossa cilindrata, era stata rubata in zona Brancadoro, a Sant’Elpidio a Mare.

A quel punto i carabinieri hanno iniziato a pedinare l’auto, senza accendere i lampeggianti e cercando di non dare nell’occhio. Obiettivo, cercare di capire dove fosse diretto il mezzo. Il conducente però, poco dopo, ha notato la presenza della pattuglia che lo stava seguendo ed ha capito che, se non fosse scappato, sarebbe finito nella rete dei militari dell’Arma. Così, invece di fermarsi, ha spinto il piede sull’acceleratore, dando vita alla rocambolesca fuga che si è snodata sulla statale Adriatica.

I carabinieri si sono messi alle costole del fuggitivo che, una volta giunto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio, resosi conto che ormai per lui non c’erano più vie di fuga, braccato dai carabinieri, ha deciso di abbandonare il veicolo e di continuare la sua fuga a piedi. L’uomo si è diretto verso la stazione per poi far perdere le proprie tracce tra le vie del centro in direzione mare. La vettura è stata recuperata e sul veicolo sono in corso accertamenti da parte degli specialisti del Reparto scientifico dell’Arma.

I carabinieri hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblica e privata per cercare di dare un volto al malvivente in fuga. E’ probabile che da qualche parte lo attendessero dei complici pe poi metter a segno qualche furto in abitazione o in qualche azienda del posto.