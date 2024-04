Carabinieri sulle strade, i controlli durante il lungo ponte festivo

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno effettuato diverse operazioni nel territorio Fermano per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Monte Vidon Corrado, i militari di Falerone hanno arrestato un cittadino albanese di 44 anni, residente a Sarnano, in esecuzione di un’ordinanza della Procura di Macerata: l’uomo era coinvolto in vari reati di droga per i quali era stato condannato a 11 mesi. È stato trasferito presso il carcere di Fermo. A Sant’Elpidio a Mare, è stato arrestato un pregiudicato 45enne residente nella zona, anche questo in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Ancona per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel 2018. L’arrestato sconterà la pena di 5 mesi di reclusione presso il proprio domicilio. A Monte Urano, un giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Situazione analoga anche ad Amandola, è stato fermato un individuo con alcuni grammi di hashish nella sua autovettura. A Fermo, un giovane alla guida è stato sorpreso con marijuana. Altre situazioni sono state registrate lungo la costa: a Porto Sant’Elpidio, al termine di un controllo un giovane del posto è stato trovato in possesso di hashish. Infine, a Porto San Giorgio una ragazza è stata segnalata per uso di eroina nel bagno di un locale pubblico. Queste operazioni sottolineano l’impegno costante e la determinazione dei carabinieri nel contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’obiettivo rimane quello di garantire la sicurezza e il benessere della comunità, intervenendo con decisione contro ogni forma di illegalità legata al traffico di droghe. Controlli che si sono svolti anche nel periodo del ponte delle festività pasquali.

Alessio Carassai