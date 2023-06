Caranfa: appalti pubblici, il 75% va alle grandi imprese

Mesi cruciali per i comparti costruzioni e impianti con le imprese che devono destreggiarsi tra un fiorire di novità normative generate dal nuovo codice degli appalti, le scadenze dei bandi legati al Pnrr e un mercato che risente ancora delle varie crisi abbattutesi sull’economia mondiale. Sono i settori maggiormente coinvolti dagli appalti pubblici, il tema al centro di un seminario organizzato dalla Cna Territoriale di Fermo, in collaborazione con Uni.Co confidi e Camera di Commercio delle Marche. Il direttore generale Cna, Andrea Caranfa, è stato chiaro: "Il 75% del mercato degli appalti pubblici è prerogativa delle grandi imprese, con bandi di importo superiore a cinque milioni di euro in almeno 23 del totale. In generale gli importi a base di gara per eseguire lavori superiori a 25 milioni di euro costituiscono il 64% del mercato e non sono quindi accessibili alle micro imprese perché non frazionati. Affinché gli appalti pubblici non siano più percepiti come un Everest da scalare per le pmi, è necessario lavorare su alcuni aspetti strategici. Anzitutto la suddivisione degli appalti in lotti guardando ad esempio ad esperienze internazionali quali quelle di Francia e Stati Uniti, dove è prevista una quota di riserva minima a favore delle pmi rispettivamente del 10% e del 23%. Per non dire della Spagna, dove la suddivisione in lotti è obbligatoria".

A questo proposito Caranfa ha evidenziato come siano fondamentali "la digitalizzazione delle procedure, visto che in Italia il 30% si svolge ancora in modalità cartacea, e la standardizzazione delle procedure stesse". Nel suo focus, illustrando i risultati del quarto Osservatorio sulla Burocrazia, Marco Capozi, responsabile delle relazioni istituzionali di Cna, ha anche fornito alcuni dati relativi a Fermo: "Secondo i parametri usati dal nostro Osservatorio, Fermo è in linea con l’andamento nazionale e, seppure agire sembra difficile, è necessario fare sicuramente di più". Se a Fermo meno del 20% dei bandi viene suddiviso in lotti e si riscontrano difficoltà nell’introdurre clausole premiali a tutela delle pmi, d’altra parte il 50% dei bandi prevede specifici requisiti per i consorzi di imprese artigiane e dal 2019 Fermo utilizza una piattaforma telematica (quella che la Regione utilizza come contenitore delle gare) per espletare le gare pubbliche. Le conclusioni sono state affidate al presidente Cna Fermo, Emiliano Tomassini, che ha sottolineato ancora una volta la necessità di una digitalizzazione seria delle procedure, con l’auspicio che si possa istituire una cabina di monitoraggio affinché siano prese in considerazione