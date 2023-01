Carburanti alle stelle, la rabbia degli automobilisti

Dalla mezzanotte e un minuto del primo gennaio 2023, i prezzi del carburante sono tornati a salire. Un aumento annunciato di circa il 20%, derivante dalla sospensione del rimborso alla pompa, istituito con termine scadenza, nei mesi scorsi. Tradotto in termini monetari quindi, mediamente, i prezzi del carburante sono i seguenti (con picchi che possono aumentare o scendere a seconda delle compagnie di distribuzione): il gasolio si attesta sull’1.80 euro al litro per il self e 2 euro per il servito (a dicembre la media era 1,59 al litro), il costo della benzina si attesta sull’1.73 euro al litro se fatta con rifornimento self oppure 1.94 con il servito, il Gpl è a 0,74 centesimi al litro mentre il metano resta fermo a 1,999 da circa un mese. Ma come hanno reagito i cittadini all’aumento del carburante, seppur annunciato? Ce lo dicono Nicky Millevolte e Roberto Parioli, gestori di sue storiche aree di servizio, rispettivamente di Monte Urano e Porto Sant’Elpidio. "Le reazioni sono state diverse ma tutte riconducibili ad un’unica condizione – dice Millevolte – la perdita del sorriso. La cordialità del saluto del buon giorno, ha lasciato il posto al lamento e alla preoccupazione". Millevolte spiega che la maggiore accusa dei cittadini per l’aumento del carburante, è rivolta alla politica nonostante l’aumento in questione allo scadere del 31 dicembre, fosse risaputo. "Al punto che – aggiunge Millevolte – tantissimi automobilisti hanno fatto il pieno dei serbatoio l’ultimo giorno di dicembre. Un fatto testimoniato anche dal calo di introiti in area di servizio che in questi primi giorni di gennaio è stato di oltre il 60%". Espressioni di contrarietà per i rincari da parte delle persone, sono segnalate anche da Parioli. "Gli automobilisti si comportano come se fossimo noi gestori i responsabili degli aumenti – dice il gestore dell’area di Porto Sant’Elpidio – senza pensare che gli aumenti comportano una grave perdita economica anche per noi. La gente non sa che, quando il prezzo sale, gli introiti per l’area di servizio diminuiscono. Ma credo che la rabbia della gente sia un atteggiamento comprensibile perché tutti siamo stanchi della crisi e ognuno cerca di organizzarsi come meglio può per farne fronte". Tradotto, significa che gli automobilisti preferiscono rifornirsi con il self e non il servito, per risparmiare qualche centesimo, così come cercare il prezzo migliore tra un’area e l’altra. "Altro modo di organizzarsi per ammortizzare il costo del carburante – conclude Parioli – è quello di viaggiare sia per lavoro che per piacere, in un’unica macchina riunendo più passeggeri". Paola Pieragostini