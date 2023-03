Cardinali: "Talenti e digitale, le nostre sfide"

La fotografia di un tessuto economico e sociale che cambia, per affrontare le sfide del nostro tempo. È la proposta del Lions club di Fermo e Porto San Giorgio che ha vissuto una serata in collaborazione con Confindustria Marche, alla presenza del presidente regionale Roberto Cardinali. "Un’occasione per dare attenzione ai bisogno e alle risorse del nostro territorio", ha sottolineato il presidente del club Dante Vecchiola, insieme con il presidente di zona del distretto Valerio Vagnozzi. Cardinali ha raccontato il ’Pianeta Marche’, dalla grande vocazione manifatturiera, con 19 distretti attivi nei diversi settori, un quadro con molte luci e qualche ombra: "Nel 2021 il prodotto marchigiano è cresciuto del 7,8 per cento, contro la media nazionale del 6,7 per cento, e crescerà del 3,4 per cento, secondo le stime Prometeia; le esportazioni sono cresciute del 20,6 per cento, al netto del settore farmaceutico che ha registrato un incremento del 642,8 per cento. Tra le criticità si evidenziano sia debolezze strutturali, scontiamo la piccola dimensione delle imprese, lo scarso livello di digitalizzazione, l’incapacità di attrarre e trattenere il capitale umano, ma anche problemi esterni, paghiamo ancora il sisma del 2016, la crisi delle banche, i disastri ambientali, il conflitto russo ucraino...