"Cardiologia al Murri oggi è un’eccellenza"

C’è ancora emozione nella vice di Luciano Romanella, la sensazione di tornare a vivere dopo un attimo di pausa. È appena uscito dopo una settimana di ricovero nel reparto di cardiologia, si sente testimone dell’attività di emodinamica che è partita al Murri ufficialmente dal 20 maggio: "Per troppo tempo la cardiologia è stata poco considerata. Oggi sono qui per dire che sono stato in un reparto carico di umanità, di professionalità, di grande competenza". Il primo pensiero va alla primaria, Maria Vittoria Paci: "E’ una donna dalla professionalità e dall’umanità incredibile, ha saputo mettere in piedi una squadra di livello altissimo e un servizio assolutamente impeccabile. Purtroppo, parlo per esperienza, sono stato in molti ospedali, oggi posso dire che l’eccellenza per cardiologia è a Fermo e non serve fare viaggi della speranza". Pensa anche a tutto il personale Romanella, gli infermieri, gli oss: "C’è un servizio degno di un grande albergo e non perché fossi conosciuto o perché fossi consigliere comunale. Era così con tutti i ricoverati, vorrei sottolineare anche il lavoro impeccabile degli operatori delle cooperative che si occupano della somministrazione dei pasti o delle pulizie. Tutto veramente condotto a perfezione, in un momento per me impegnativo, con alcuni interventi importanti che dovevo subire. Oltre alla coronografia mi hanno anche impiantato un defibrillatore cardiaco sottopelle. Posso testimoniare che finalmente il Murri ha una sicura eccellenza in cardiologia".

a.m.