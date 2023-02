Cardiologia e radiologia, corsi per il personale

Il personale sanitario potenzia le sue competenze, per migliorare l’offerta sul territorio. Lo rende noto il commissario dell’azienda sanitaria di Fermo Roberto Grinta che spiega come sia stata ultimata la sala angiografica nella quale a breve si andrà a posizionare l’angiografo: "Procedendo nel programma di sviluppo aziendale dell’offerta di prestazioni cliniche avanzate, la Ast di Fermo ha avviato, in collaborazione con l’Ast di Macerata, un programma di formazione sulla gestione delle procedure di radiologia interventistica. L’attività, rivolta ai professionisti infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, persegue l’obiettivo di fornire e implementare le competenze specifiche del personale ed attivare gli analoghi servizi all’ospedale Murri a partire da marzo-aprile". Nello stesso periodo sarà attivo a Fermo il servizio di emodinamica, anche se solo per interventi programmati, un progetto che rientra nel programma di potenziamento della Uoc Cardiologia: "Si sta infatti concludendo con successo lo specifico percorso di formazione fuori sede, aggiunge Grinta, attivato per il pool di infermieri e tecnici di radiologia medica, presso l’Inrca di Ancona ed incentrato sulle procedure di Emodinamica, servizio anche questo disponibile nell’Ast di Fermo tra marzo ed aprile. È inoltre in fase di progettazione avanzata l’avvio di un ulteriore percorso formativo rivolto ad infermieri della Cardiologia su procedure avanzate di elettrofisiologia e aritmologia cardiaca e sulle più moderne tecniche di impianto e gestione di pacemaker e Icd". Secondo l’assessore regionale Saltamartini sono segnali di importanti investimenti che stanno già dando ottimi risultati: "L’ospedale di Fermo diventerà il presidio di tutte le Marche, al servizio della comunità. Continueremo con il piano socio-sanitario e i prossimi investimenti del Pnrr per ospedali di comunità e case di comunità".