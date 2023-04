Carenza di bagnini Numeri ridotti a metà

di Paola Pieragostini

Drastico calo di iscrizioni al corso di formazione per bagnini con conseguente carenza di personale addetto al salvataggio sulle spiagge della costa Fermana. È quanto emerge dalle considerazioni di Teresa Scriboni, direttore sezione nazionale di salvamento Porto San Giorgio Fermo e Romano Montagnoli presidente regionale Balneari Confcommercio. "Come sezione ci occupiamo della formazione di bagnini – spiega Scriboni –. Gli iscritti che vengono selezionati hanno accesso alla frequentazione del corso che prende il via dopo Natale e si conclude in giugno con gli esami e il rilascio del brevetto". Un corso all’anno è quello indetto dalla sezione, che fino a qualche anno fa, terminava con il rilascio di circa 40 brevetti. Qualcosa però, negli ultimi tempi è cambiato fino ad arrivare all’assegnazione di circa la metà dei brevetti per l’imminente stagione. "Le chiavi di lettura per interpretare il calo di iscritti possono essere diverse – commenta Scriboni –: in primis le aspettative che hanno portato e portano i giovani ad avere un approccio diverso ai lavori stagionali e allo spirito di sacrificio nell’affrontare impegni e responsabilità. Va aggiunto che la chiusura delle piscine per il lungo tempo della pandemia ha impedito la diffusione della passione per il nuoto. Saper nuotare è infatti fondamentale per accedere al corso. Potrebbe inoltre aver influito il bonus ministeriale concesso ai dipendenti stagionali in pandemia, che hanno avuto modo di accantonare un piccolo fondo così da poter rinunciare al lavoro. Certo è che se avessimo la sicurezza della causa cha ha portato all’impoverimento di questo sistema, troveremmo la soluzione. Per ora, proseguiremo il nostro impegno verso la formazione e promozione del ruolo di bagnino, attraverso varie iniziative tra cui incontri nelle scuole". Seppur non sembra possibile il rischio che le spiagge del Fermano possano rimanere sprovviste del servizio di salvataggio, certo è che le difficoltà nella copertura di spazi e tempi saranno evidenti.

"La spiaggia di Porto San Giorgio e Fermo conta 35 torrette – spiega Montagnoli – che necessitano di 70 bagnini soggetti a turni. A queste se ne aggiungono altre 5 della spiaggia sud Fermana e poi le altre a nord, nel rispetto dell’ordinanza regionale che obbliga alla garanzia di una torretta ogni 150 metri di spiaggia. Mettendo in relazione l’esigenza delle figure con la disponibilità delle stesse, certo è che la copertura verrà assicurata dalla collaborazione tra cooperative seppur con difficoltà maggiori di spostamenti da un comune all’altro. Non credo si possa verificare il collasso per le concessioni". Montagnoli spiega che tutti i bagnini prestano servizio con regolare contratto di lavoro, che prevede tutela delle singole responsabilità, sette ore di prestazione professionale al giorno per sei giorni, nel tempo che va dal primo weekend di giugno al primo di settembre, per uno stipendio medio di circa 1.2001.300 euro.