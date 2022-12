"Carenza di farmaci per adulti e bambini, no agli allarmismi"

La carenza di alcuni tipi di antibiotici e antinfiammatori nelle farmacie, preoccupa, a maggior ragione perché la soluzione al problema sembra non essere imminente. A parlarne è Marco Meconi, vice presidente Federfarma Marche e titolare della farmacia Lunerti Meconi di Altidona.

Oltre ad alcuni tipi di antibiotici e antinfiammatori sia in pastiglie che in sciroppo per bambini, quali altri farmaci mancano?

"Alcuni medicinali per la cura dell’epilessia e antidepressivi". Qual è la causa?

"Per antibiotici e antinfiammatori, è dovuta al super uso che ne è stato fatto per la cura del Covid-19 acutizzato dall’arrivo dell’influenza stagionale. Si aggiungono motivi pratici, come la mancanza di materie prime per il confezionamento e ragioni economiche di politica nazionale".

Ci spieghi meglio.

"I blister per il confezionamento dei medicinali in pastiglie vengono prodotti in Ucraina. E quelli mancano, così come manca il vetro. Per quanto concerne le ragioni economiche va ricordato che l’approvvigionamento dei medicinali è gestito dal sistema governativo centrale e l’Italia è il Paese in cui i prezzi di acquisto sono più bassi rispetto ad altri. Quindi certi farmaci costano meno. Ovvio che chi li produce preferisce vendere a prezzi più alti, quindi ad altri Paesi".

Si era mai verificata una condizione simile?

"No, mai. La carenza di farmaci esiste da sempre ma non come in questo periodo di difficile gestione, a cui si è arrivati dopo un primo accenno di carenza, iniziata circa un anno fa".

Come si risolve tutto?

"Per ora si sopperisce alla mancanza dello specifico farmaco sia con preparazione galenica (preparazione nei laboratori privati) che con il farmaco equivalente, ma non sempre si dispone di quantità necessarie"

Una soluzione andrà trovata? "Non può essere imminente. A livello nazionale è stato riconvocato il tavolo di concertazione tra associazioni di categoria e ministero per la riorganizzazione del fabbisogno di medicinali in modo congruo, ma la strada da percorrere è lunga".

Un consiglio ai cittadini?

"Non allarmarsi. Affidarsi al medico di famiglia, al farmacista di fiducia e al sistema sanitario".

Paola Pieragostini