Carenza di medici al Murri. Visite oncologiche sospese

Si può tenere un reparto di oncologia con pochissimi medici, bravissimi ma ormai allo stremo? Lo ha chiesto il consigliere regionale Fabrizio Cesetti del Pd che spiega come a Fermo le visite oncologiche appunto sarebbero rallentate, se no addirittura sospese, per via della carenza dei medici: "Penso che quando si arriva a sospendere delle visite oncologiche per mancanza di medici, chi ha la responsabilità politica della salute dei marchigiani, ma anche chi è chiamato a gestire sul territorio l’organizzazione della macchina sanitaria, dovrebbe riflettere non una, ma cento volte sulle proprie azioni e trarne le conseguenti conclusioni". Ieri Cesetti ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare affinché il reparto Oncologia del "Murri" sia messo in condizione di erogare puntualmente ogni prestazione necessaria: "In cuor mio, afferma Cesetti, spero che questo caso venga chiarito immediatamente da chi di dovere, perché altrimenti significherebbe davvero che nelle Marche il diritto universale alla salute, sancito dalla Costituzione, non esiste più. Tutti sanno che quando si tratta di patologie oncologiche il medico di riferimento e il fattore tempo sono fondamentali, perché il cancro non concede sospensioni. L’annullamento per mancanza di medici di una visita oncologica prenotata da mesi, non può non suscitare indignazione, ma anche allarme, apprensione e ansia in chi deve sottoporsi ai controlli previsti. Inoltre, questa vicenda crea un enorme danno all’immagine e alla organizzazione dell’azienda sanitaria per il senso di incertezza, instabilità e incapacità di risposte che trasmette ai cittadini utenti".

Cesetti peraltro ribadisce che l’impressione è che la vicenda del Murri non sia un caso isolato nella regione: "Basti vedere l’esponenziale crescita registrata negli ultimi tre anni dei tempi delle liste di attesa, che rappresentano l’altra faccia della medaglia dei buchi di personale nelle piante organiche dei nostri ospedali. Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali del 2020 con una feroce campagna demagogica che da un lato attaccava l’operato della giunta Ceriscioli e dall’altra prometteva mari e monti, a partire dall’assunzione di migliaia di medici e infermieri. Ma la verità è che oggi i problemi sono sensibilmente aumentati e assistiamo a un sistema sanitario regionale che non è più in grado di assicurare neppure i servizi più urgenti".