Carenza di personale e lavori in corso. Tanti disagi all’ospedale di comunità

Hanno fatto rumore le segnalazioni degli utenti di cui abbiamo riferito, dei disagi che subiscono quando devono effettuare un esame radiodiagnostico e si rivolgono allo sportello attivo nell’ospedale di comunità elpidiense. I disagi, i ritardi, gli affollamenti di pazienti, sin dalla primissima mattinata hanno un’origine ben precisa e sono da ricondurre a più motivi: in primis la carenza di personale allo sportello; l’assenza di un eliminacode (richiesto più volte ma mai concesso, mentre invece c’è a Porto San Giorgio e a Porto Sant’Elpidio) che sarebbe provvidenziale per ottimizzare e razionalizzare le attese degli utenti evitando antipatici ingorghi davanti allo sportello; a ciò si aggiunga che, da quando sono in corso i lavori negli spazi storicamente destinati all’accettazione e alla cassa per prelievi e altre visite (al piano strada), tutto il front office è stato concentrato nell’area della radiologia (dove c’era, e c’è lo sportello dedicato a quel servizio) che perciò è diventata una sorta di hub improvvisato e ingestibile di pazienti. In pratica, ad oggi, c’è un unico sportello, c’è un unico operatore (contro i 4 presenti nel distretto della vicina Porto Sant’Elpidio) che, soprattutto nelle prime ore della mattinata, svolge in contemporanea, più incombenze. È un servizio di Cup per chi si presenta davanti allo sportello e si mette in coda ben prima che lo sportello sia operativo, per accaparrarsi una prenotazione in tempi rapidi (entro 10 giorni) di una risonanza. Chi si districa bene con le App, dalla mezzanotte in poi, può prenotare senza spostarsi da casa, ma anziani e i poco maneggioni informatici, vanno sul posto do buon’ora e si mettono in coda. A questi se ne aggiungono una media di 25 utenti che, effettuato il prelievo, scendono nell’area radiologia per pagare la prestazione. Non è finita perché, al gruppo già bello corposo di gente in fila, si uniscono i pazienti con prenotazioni per esami radiodiagnostici (i primi appuntamenti sono alle 7,50, ma inevitabilmente slittano proprio perché lo sportello accettazione, cassa, cup e quant’altro finisce per ingolfarsi). La situazione diventa ancora più complicata il mercoledì e il venerdì, quando si aggiungono le ecografie. Comprensibile che gli utenti, dinanzi a una organizzazione siffatta, finiscano per perdere la pazienza e sbottare, o che gli anziani si rassegnino, rinuncino per ritentare in giorni migliori. Capitolo pagamenti: il pagamento in contanti è possibile ma, ci sono giornate in cui, la situazione del front office è particolarmente ingestibile. Accade ad esempio che nel dare il resto per i pagamenti in contanti dei prelievi, lo sportellista possa esaurire il fondo cassa e magari rinuncia ad allontanarsi per recuperare un po’ di contanti, dovendo lasciare sguarnito lo sportello, rischiando di esasperare situazioni già ‘calde’. Che fare allora? Come è stato segnalato l’altro giorno, decide di accettare solo pagamenti col Bancomat, con disappunto degli anziani che non sono in grado di utilizzarlo, scuotono la testa e se ne vanno.

Marisa Colibazzi