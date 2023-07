Carenza di personale nella sanità: assunti 18 infermieri e 8 oss per coprire le ferie estive

Una piccola iniezione di coraggio, per un sistema sanitario sempre in difficoltà. Per far fronte alla cronica carenza di personale, più volte sollevata dalla Cisl Fp, sono stati in questi giorni assunti, a tempo determinto, 18 infermieri e 8 oss, per coprire il diritto alle ferie dei professionisti. Prorogati anche gran parte dei contratti a tempo determinato che erano in scadenza. "Merito questo anche del lavoro del precedente direttore poi commissario Grinta che ha saputo cogliere l’indispensabile sinergia che dovrebbe sempre esserci tra direzione e sindacati", commenta il segretario Donati, oggi però bisogna guardare anche avanti, arrivare ad esempio al pagamento entro luglio della quota di produttività 2022, per dimostrare rispetto per il lavoro di tutti: "I ritardi burocratici o le omissioni di alcuni direttori di altre aziende territoriali, che sono alla base del rinvio dei pagamenti al personale di Fermo, non possono ricadere sui dipendenti. Prima sfida su tutte quella del personale da incrementare e stabilizzare. La Ast di Fermo non può permettersi il lusso di perdere ulteriori professionisti che si sono formati nelle strutture fermane e che, se non stabilizzati subito, prenderanno il volo verso altre Regioni o province". Per il sindacato è altrettanto indispensabile bandire ed espletare nel più breve tempo possibile i concorsi a tempo indeterminato, per infermieri ed oss.

"Il direttore del servizio salute si sta impegnando fortemente in questo per far partire I nuovi concorsi pubblici ma va detto che ora la Ast di Fermo, con la sua autonomia, potrebbe prendere l’iniziativa. A tal proposito la Cisl Fp lancia una proposta per istituire in breve tempo un’Agenzia o pool regionali, che si occupino, in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie delle Marche, esclusivamente di organizzare, seguire e svolgere i concorsi pubblici per assumere il personale. Le professionalità ci sono già, pronte e formate". Servono poi figure amministrative e tecniche, è ora che la politica, quella alta, faccia il passo che deve nelle sedi opportune: "Abrogare la vergognosa norma del tetto di spesa per il personale della sanità insieme alla revisione dei criteri per l’assegnazione dei budget alla aziende uscendo dalla logica della spesa storica, sarebbero due passaggi fondamentali anzi la chiave di volta che permetterebbe alla sanità pubblica di riappropriarsi del ruolo di garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini" conclude Donati