Carenze di medici nei centri, ma l’Avis: "Noi non molliamo"

Che il 2024 sia stato un anno difficile per l’Avis regionale a causa di carenze di personale medico nei centri raccolta periferici, è ormai ampiamente assodato e lo sa bene la sezione ‘V. Scoccini’ che, tuttavia, continua a guardare al futuro con un cauto ottimismo tanto più che, a settembre, festeggia i 65 anni della sua fondazione e ha convocato per il 23 febbraio l’assemblea dei soci, per presentare il bilancio consuntivo e preventivo e per tirare le somme dell’anno appena concluso, sul fronte delle donazioni nel territorio e sulle prospettive future.

"Nel 2024 abbiamo lavorato in sinergia con Avis provinciale, abbiamo dato il nostro contributo per far fronte a tutte le esigenze di sangue a livello regionale ma – è il rammarico del presidente Sandro Birilli - abbiamo avuto la prova di come quanto fatto non sia stato sufficiente, e non per colpa nostra. Il trasfusionale è condizionato da tante criticità che, nonostante le continue sollecitazioni alle autorità competenti (Regione, sanità, direzioni Ast) restano irrisolte".

Nel 2024, la chiusura o la riduzione degli orari di prelievo di tanti Centri di Raccolta del fermano, per mancanza di personale "ha impedito di raccogliere sangue e plasma necessari all’autosufficienza, per la produzione di farmaci salvavita". Si è creato un disorientamento di dirigenti dei gruppi comunali e volontari: "Siamo passati da un sistema trasfusionale regionale eccellente, a uno con tante disfunzioni che stanno mettendo a rischio gli importanti obiettivi di raccolta potenzialmente raggiungibili, e il grande patrimonio di donatori che abbiamo costruito nel tempo con fatica e impegno" afferma Birilli.

"Continueremo e a vigilare richiamando alle proprie responsabilità gli attori del sistema. Ai volontari chiediamo di continuare a credere in noi".