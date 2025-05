’Cari nonni’ a teatro, lo spettacolo è un successo

Al ‘Teatro Ideale’ di Servigliano la rappresentazione ‘Cari Nonni’ portata in scena dalla compagnia locale ‘La Magnolia’. Una grande soddisfazione per i giovani componenti del gruppo, lo spettacolo si è tenuto ad un mese esatto dalla scomparsa di Franco Sagripanti, a lui dedicato scritto da Rosanna Tronelli, per la regia di Chiara Cesetti Roscini, con i giovani componenti del gruppo: Serena Marziali, Marco Properzi, Sandro Perfetti, Emanuela Squarcia, Chiara Maisto, Riccardo Sacripanti, oltre a Simone, Daniele e Chiara Cesetti Roscini. La passione e l’energia dei giovani attori, hanno conquistato il numeroso pubblico presente in sala con tanti applausi. Grande emozione ha suscitato il coro dei bambini guidato dalla maestra Tiziana Muzi, che hanno interpretato una canzone dedicata ai nonni. Il teatro educativo del gruppo ‘La Magnolia’ fa divertire, ma anche riflettere su contenuti e valori sociali. Lo spettacolo, infatti, ha evidenziato il rapporto intergenerazionale: gli anziani sono custodi della memoria del passato purtroppo già dimenticato, come vengono dimenticate le tradizioni popolari che si perdono nella frenesia della vita quotidiana.