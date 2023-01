Carica di turisti tra musei e teatro "La cultura conquista gli stranieri"

di Angelica Malvatani

È bella Fermo vestita a festa, è uno spettacolo che merita di essere visto. È questo il messaggio che è passato e la folla di visitatori e turisti che si è vista dalla vigilia di Natale per il centro storico sta a testimoniarlo. I musei cittadini sono fra le mete gettonate in questi giorni, in particolare sono stati 1.500 gli ingressi dal 26 dicembre al primo gennaio nel circuito museale che vede le visite alla mostra su ‘I Pittori della realtà’ a Palazzo dei Priori, la Sala del Mappamondo, la Pinacoteca, le Cisterne Romane, il Teatro dell’Aquila ed i Musei Scientifici. Nel dettaglio gli ingressi sono stati: 264 il 26 dicembre, 117 il 27, 110 il 28, 181 il 29, 222 il 30, 179 il 31 e 382 il 1gennaio. Per il sindaco Paolo Calcinaro si tratta di un risultato straordinario che fa capire l’importanza della mostra curata da Vittorio Sgarbi e che sta riscuotendo consensi e apprezzamenti da persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. "Siamo veramente lieti di questi primi numeri– le parole dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei– che attestano l’apprezzamento dei visitatori alla scoperta della nostra città: c’è voglia di cultura e di bellezza e senza dubbio la mostra a Palazzo dei Priori è un ottimo traino, un evento culturale che richiama pubblico e siamo solo all’inizio considerando che l’esposizione sarà visitabile fino a maggio".

Visitatori italiani, ma anche stranieri, assicura l’assessore al turismo Annalisa Cerretani, lieti di assistere anche a eventi musicali di altissimo livello. Anche qui, il bilancio dei giorni di festa parla di tre serate da tutto esaurito, in cui il minimo comun denominatore è stata la musica. Il 2023 si è aperto in piazza del Popolo con ritmi da disco ed il dj Daniele Baldelli che dalle 22 di sabato hanno fatto ballare il salotto buono della città fino alle 4 del mattino. Un nuovo evento, che ha visto il coordinamento e la collaborazione di Stefano Castori e Luigi Rocchi, che ha regalato una serata di vero successo. Il primo giorno del nuovo anno si è inaugurato anche con il tradizionale appuntamento al Teatro dell’Aquila, anche in questo caso tutto esaurito, con spettatori da fuori regione e dall’estero, con il concerto a cura della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana che ha proposto le più belle e appassionanti melodie di Rossini, Donizetti, Verdi, Strauss e Gounod in un brillante programma diretto da Jacopo Rivani, con la partecipazione del soprano Anastasiia Demchenko. Senza dimenticare il successo della serata gospel del 30 dicembre, sempre al Teatro dell’Aquila, con Eric Waddell & The Abundant Life Singers ed il coordinamento dell’associazione D’Annunzio, per una città che si prepara a chiude le feste con un fine settimana dell’Epifania di nuovo pieno di eventi e di possibilità.