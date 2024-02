Carico di medaglie e riconoscimenti per i ragazzi della media Marconi

Sono tornati da Ascoli dove l’altro giorno si sono tenuti i giochi studenteschi provinciali di corsa campestre carichi di medaglie gli alunni della secondaria ‘Marconi’. "Una scuola di campioni: non c’è slogan più efficace per descrivere la prestazione sportiva degli alunni della squadra dell’Istituto Comprensivo 2, che hanno affrontato la fase provinciale dei giochi studenteschi con grande entusiasmo e voglia di dare il massimo" il commento della scuola al termine di una giornata straordinaria. Un atteggiamento determinato che ha portato gli alunni a conseguire risultati eccellenti, sia dal punto di vista individuale, dove Riccardo Pierangeli (classe 3E) si è guadagnato un meritatissimo primo posto nella categoria Cadetti, sia nelle prove di squadra dove tutti gli alunni sono riusciti a salire sul podio: "Sono state prove eccellenti da parte dei ragazzi e ragazze che hanno partecipato ai giochi, esaltando al massimo gli ideali che lo sport dovrebbe infondere: sacrificio, correttezza, impegno, serietà, divertimento e partecipazione". Il 2024 sportivo si è aperto con un nuovo record: tutti i ragazzi della scuola ‘Marconi’ che hanno partecipato sono riusciti a qualificarsi in posizione utile per ottenere una medaglia, guadagnandosi i complimenti della dirigenza scolastica e degli insegnanti del plesso. Questi i premiati: categoria Ragazze: Emma Ciarrocchi 1A, Elena Seri 1A, Kimberly 1D, Marwa Najdi 1F; categoria Ragazzi: Francesco Funari 1D, Matteo Ferretti 1F, Alan Zira 1D, Giacomo Paccapelo 1D, Adam Boukil; categoria Cadette: Alice Pagnotta 3B, Soukrati Hajar 3B, Maria Offidani 2D, Tosoni Ludovica 3B; categoria Cadetti: Riccardo Pierangelini 3E, Lorenzo Pompei 3A, Nicolas Benedetti 2C, Carlo Bordenga 2A, Daniele Cotechini 2A, Thomas Fioretti 2D.