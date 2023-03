Carifermo, 280 milioni a famiglie e imprese

La Carifermo approva gli schemi di bilancio 2022, crescono gli impieghi a famiglie e imprese. Il patrimonio si mantiene su livelli elevati. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Fermo spa, presieduto da Alberto Palma, ha approvato gli schemi di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Risultati che testimoniano buone performances e descrivono una banca forte e solida, in un contesto difficile e delicato, confermando la validità del modello ‘banca del territorio’. L’esercizio 2022 ha visto la crescita dei crediti in bonis lordi, che hanno raggiunto 1.152,3 milioni di euro (più 4,8 per cento rispetto al precedente esercizio).

Nel corso dell’anno sono state effettuate erogazioni di prestiti a famiglie e imprese per oltre 282 milioni di euro. Migliora la qualità del credito, alla quale è stata rivolta particolare attenzione. L’esercizio chiude con una diminuzione dei crediti deteriorati lordi di circa il 9,7 per cento. Gli indicatori NPL lordi Impieghi lordi e NPL netti Impieghi netti si attestano rispettivamente all’8,10 per cento e al 3,27 per cento, in miglioramento rispetto ai precedenti esercizi. Crescono il margine di interesse e il margine di intermediazione. Il Cet 1 ratio si posiziona a 19,13 per cento denotando il buon livello di patrimonializzazione della banca. Soddisfacente il livello raggiunto dall’utile netto.

Si dichiara soddisfatto il direttore generale di Carifermo Ermanno Traini (nella foto): "Guardiamo con fiducia al futuro, animati dalla consueta passione e da una grande determinazione. Siamo consapevoli che questi risultati si inseriscono in un contesto di estrema complessità. Gli ultimi tre anni ci hanno insegnato che occorre rimanere vigili e pronti ad ogni imprevisto, per questo il nostro personale è determinante, in costante crescita professionale ed attento e sensibile sui mercati che presidiano". Traini spiega che sono state messe in atto diverse iniziative per sostenere famiglie e imprese alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime: "Significativo anche l’impegno verso la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi erogati. Continuiamo a sostenere e ad ascoltare la clientela, per dare risposte veloci, concrete ed in linea con le sue aspettative. Non possiamo che ringraziarla per la continua e crescente fiducia accordataci. Continueremo sulla strada tracciata che ci ha sempre caratterizzato, aperti all’innovazione".

Il presidente, Alberto Palma, ribadisce l’importanza del ruolo della banca nel sostegno al territorio, con un pensiero allo scomparso Amedeo Grilli da cui ha raccolto il testimone a novembre: "È anche grazie alla sua lungimiranza, al suo impegno, al suo rigore e alla sua professionalità è stato possibile raggiungere tali risultati".