.Carifermo a sostegno dei più piccoli: obiettivo avvicinarli alla cultura

Accompagnare i piccoli nel cuore della cultura, trasmettendo amore per le cose belle, è il senso dell’iniziativa "Festival della Cultura Creativa", promossa dalla Carifermo nell’ambito di manifestazione nazionale È Cultura, promossa dall’Abi in collaborazione con le singole banche. La banca fermana ha proposto agli alunni delle scuole una visita didattica, a cura di Maggioli Cultura, ai resti del Teatro romano di Fermo collocati sulle fondamenta di Palazzo Matteucci, sede della Cassa di Risparmio di Fermo. Hanno partecipato alla mattinata sette classi delle scuole primarie e secondarie del territorio di Fermo le quali hanno potuto assistere a un evento ideato espressamente per questa fascia d’età. Scopo dell’iniziativa è avvicinare alla cultura i giovani d’età compresa tra 6 e 13 anni, grazie a laboratori, iniziative ed eventi che spaziano tra arte, teatro, musica, tecnologie digitali e molto altro, realizzati all’interno delle sedi bancarie, perché non è mai troppo presto per cominciare a formare il pubblico di domani.