Carifermo apre le porte alla scuola primaria di Montegranaro

Ancora vicina al territorio e ai suoi giovani la Carifermo che mercoledì 19 marzo ha aperto le porte alla classe quarta A della scuola primaria di Montegranaro che si è recata in visita presso la sede centrale a Fermo. L’iniziativa è nata in seguito alla partecipazione della Scuola, alla scorsa edizione di Crea il logo, arrivando tra le classi finaliste ed avendo quindi la possibilità di fruire di visite guidate alla città di Fermo.

La mattinata si è aperta con il saluto di benvenuto da parte della dirigente scolastica Chiara Cudini che ha accompagnato la classe, per poi proseguire con la visita ai resti del Teatro romano, della Filiale di Fermo sede e di Palazzo Matteucci, passando anche nell’ufficio del presidente della Fondazione Giorgio Girotti Pucci che ha accolto gli alunni. La giornata è proseguita, grazie alla collaborazione delle operatrici di Maggioli Cultura, a Palazzo dei Priori, Cisterne Romane e Musei Scientifici.

"Riteniamo che uno degli obiettivi della Banca del territorio sia il suo sviluppo non solo economico ma anche culturale e sociale. In Carifermo lo facciamo anche attraverso queste iniziative dedicate ai giovani, essendo il futuro su cui poggiare fiducia e responsabilità, in un percorso di crescita delle conoscenze, fin da piccoli. Siamo a Montegranaro dal 1952 e da 73 anni ci impegniamo per contribuire alla crescita del territorio veregrense accanto a famiglie, imprese ed Istituzioni, in primis le comunità educanti come le scuole", ha spiegato il direttore generale Carifermo Ermanno Traini.