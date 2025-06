Carifermo dà credito al territorio

Il bilancio 2024 della Carifermo Spa si è chiuso con un segno “più” per quanto riguarda gli impieghi economici, in controtendenza rispetto ai numeri regionali. I dati, in linea con le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, testimoniano la vicinanza dell’Istituto alle esigenze del territorio, sostenendolo con azioni tangibili. Grazie alla proficua collaborazione con i diversi partner e alla qualificata professionalità delle sue persone, Carifermo è concretamente al fianco delle aziende e delle attività imprenditoriali, supportandole nelle fasi di avvio, anche con risposte veloci, consolidamento e sviluppo.

Una dimostrazione di come ciò non sia solo uno slogan è rappresentata dall’ambizioso progetto dell’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio, partito da un campo negli anni ’70, poi camping, villaggio e ora Resort. L’Holiday, nel pieno periodo Covid e con le conseguenti e gravi difficoltà del settore turistico, ha deciso di investire, dopo un’attenta fase di studio su scala nazionale, cambiando il suo volto e proiettando Porto Sant’Elpidio e il territorio fermano verso nuovi scenari di ospitalità.

L’ultimo intervento ha riguardato la riqualificazione di 40mila metri quadrati, trasformando la parte destinata precedentemente a campeggio, in un’area completamente allestita con parchi, zone comuni e 50 confortevoli case mobili di ultima generazione, perfettamente integrate nella natura. Una struttura, aperta lo scorso 24 maggio dopo cinque mesi di lavori, che compie un decisivo salto di qualità trasformandosi in un Resort di oltre 120 mila metri quadrati, il più grande delle Marche per unità abitative, ben 340. Un investimento impegnativo, reso possibile anche grazie ad un importante finanziamento erogato a marzo da Carifermo, che ha accompagnato la struttura in questa impegnativa trasformazione, così come nell’intero percorso avviato nel 2020.

Dichiara Ermanno Traini, Direttore Generale Carifermo Spa: "Siamo e dobbiamo essere sempre di più antenne sui territori, in grado di intercettare le diverse esigenze, adattarci rapidamente agli scenari in evoluzione, essere punto di riferimento dando e ricevendo fiducia. Questa dell’Holiday Family Village è una bella storia, da raccontare. Perché parla di un territorio vivace, con una visione imprenditoriale chiara e decisa. Sono certo che darà maggiore slancio anche all’attrattività ed alla forza turistica della nostra costa, elevando e diversificando l’accoglienza". Afferma Daniele Gatti, Direttore e Amministratore unico dell’Holiday: "Riqualificare circa 40mila mq di struttura è stata per noi una sfida senza precedenti. Oggi al termine di questa ennesima avventura, voglio ringraziare le tante persone e i partner che ci sono stati vicino, tra cui Carifermo che ha creduto in noi, supportandoci finanziariamente nell’investimento e sostenendo il progetto".