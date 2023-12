Carifermo e Fondazione: "Qui festeggiamo i giovani"

"I giovani sono come gli uccelli migratori. Come le rondini, sentono la stagione: quando viene la primavera essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale – che indica loro la rotta e i porti! – verso la terra ove la primavera è in fiore!". Ripartiamo dalla chiusura della passata edizione della Pagella d’Oro. Era il 17 dicembre 2022. Il professor Luigi Alici, prima Pagella d’Oro nel 1964, tramite la parole di Giorgio La Pira, lanciava ai giovani un messaggio di incoraggiamento e fiducia, dopo gli interessanti e qualificati interventi degli altri ospiti invitati dalla Cassa di Risparmio di Fermo a portare la loro testimonianza di Pagelle d’Oro del passato con un presente da raccontare. E per questo ringraziamo ancora Serena Abrami, Elisabetta Cocciaretto, Marco Cruciani, Lolita Falconi, don Emilio Rocchi. Oggi, con ancora più determinazione, vogliamo consegnare lo stesso messaggio di fiducia, grazie all’intervento di Francesco Maria Chelli, ai 111 ragazzi e ragazze che saliranno sul palco. Il professor Chelli, eccellenza di questo territorio, parlerà di come ritornare ad immagine il futuro, basando il suo intervento sui dati dell’Istat. Un autorevole sguardo sui giovani, sul mondo della formazione e sul futuro di questa generazione. L’edizione numero 61 della Pagella d’Oro vuole essere un’iniezione di grande fiducia, affinché tutti possiamo guardare con speranza al futuro, nonostante le difficoltà. Oggi all’interno del Teatro dell’Aquila di Fermo festeggiamo le giovani generazioni, esempio e stimolo anche per noi adulti. Ci piacerebbe ascoltarle tutte e 111 le entusiasmanti e allo stesso tempo semplici storie di vita di questi ragazzi e ragazze. Chissà quante narrazioni da condividere, quanti spunti per noi cittadini "più cresciuti". Siamo certi che continueranno il loro percorso con tenacia, orgoglio e passione, per raggiungere i loro personali obiettivi. Così come siamo certi che questa giornata, l’emozione che rende gli occhi lucidi entrando in Teatro e fa battere forte il cuore alla chiamata sul palco, rimarrà un ricordo indelebile. Una tappa di una fantastica storia che ognuno di loro avrà la possibilità di scrivere illuminandola dei colori più belli dell’arcobaleno. La Cassa di Risparmio di Fermo oggi, dando il giusto e meritato riconoscimento alle migliori energie, aggiunge un tassello al suo impegno per la crescita di questo territorio.