Carifermo, ecco una nuova sede a Valmir

Un progetto che abbraccia l’intero territorio della Valdaso con l’obiettivo di potenziare l’efficacia della risposta ai bisogni della clientela, offrendo servizi sempre più innovativi e professionali in spazi confortevoli. Con questi obiettivi è attiva la nuova Filiale Carifermo di Petritoli-Valmir (in via Sant’Antonio, 243) inaugurata lunedì. Tante le autorità presenti alla cerimonia durante la quale hanno portato il proprio saluto, dopo la benedizione dei locali profusa da don Umberto Eleonori, parroco della parrocchia di Santa Anatolia. Tra i presenti: il presidente della Carifermo Spa Alberto Palma, il direttore generale Ermanno Traini, la direttrice della Filiale Tiziana De Angelis, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci, il sindaco di Petritoli Luca Pezzani e il presidente della provincia di Fermo Michele Ortenzi. Con loro, anche alcuni consiglieri della Banca, il comandante provinciale dei carabinieri di Fermo Colonnello Gino Domenico Troiani, il comandante della stazione di Petritoli luogotenente Zenobio Quarta e vari sindaci della Valdaso. "L’inaugurazione rappresenta l’inizio di un progetto impegnativo e sfidante – commenta Traini – frutto di un lungo lavoro di squadra, che ringrazio. Siamo qui per continuare a investire nell’area della Valdaso, dove rappresentiamo una presenza storica. Basta ricordare che la prima Filiale Carifermo a Petritoli aprì nel 1940. Una solida realtà – conclude il direttore generale – con la quale vogliamo continuare a crescere insieme a tutti gli altri attori del territorio". "La nostra presenza in quest’area si rafforzerà – sono le parole del presidente Palma – in quanto insieme all’apertura della nuova Filiale a Valmir, manterremo la nostra presenza con uffici di rappresentanza (dotati di Atm con i servizi più evoluti) nei centri storici di Petritoli, Monterubbiano, Carassai, Montottone, oltre che a Montalto Marche. Vogliamo continuare ad essere un presidio strutturato importante per i clienti, famiglie e aziende – conclude Palma – con la consulenza offerta dai nostri collaboratori". Unanime il ringraziamento alla Carifermo da parte dei rappresentanti delle istituzioni, grati per l’investimento che sicuramente darà un impulso importante alla crescita di tutto il territorio.