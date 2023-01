Carifermo, il risparmio in un logo

Segue dalla prima

Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del prodotto “Primo Risparmio Carifermo”, il libretto di risparmio Carifermo dedicato ai bambini di età compresa tra zero e tredici anni, che prevede particolari operatività come ad esempio la possibilità, dal compimento dell’11° anno, di prelevare autonomamente un importo massimo di 25 euro al giorno. Il progetto, che fa parte di un piano di attività rivolte ai giovani ed alla scuola, vuole sostenere la cultura del risparmio e favorire l’educazione finanziaria tra i più piccoli. La settima edizione dell’iniziativa è stata vinta dalla classe IV A della Scuola Primaria Santini di Loro Piceno con un elaborato dal titolo ’Una banca custode dei nostri tesori. Nel disegno è rappresentata una mappa che conduce, attraverso il risparmio, verso la meta finale: uno scrigno in cui racchiudere i momenti importanti della vita.