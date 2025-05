Carifermo premia le classi: "Educazione finanziaria e cultura del risparmio"

I giovani che sognano, che inventano e partecipano. Ai giovani è rivolto il premio ‘Crea il logo’ della Carifermo, ieri le premiazioni presso la Sala Assemblee Amedeo Grilli per quella che è la decima edizione dell’iniziativa "Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!". Hanno partecipato all’iniziativa 1131 alunni provenienti da 67 classi delle scuole primarie delle Regioni Marche e Abruzzo. Il presidente della Carifermo Spa Alberto Palma, il direttore generale Ermanno Traini, il consigliere delegato ai temi ESG Emilio Lanciotti e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci hanno premiato gli alunni delle tre classi finaliste, complimentandosi per il lavoro svolto e per i messaggi trasmessi. Hanno preso parte alla mattinata, per sostenere le classi del loro comune, anche il Sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi e il Consigliere comunale di Falerone Maria Teresa Quintozzi. La commissione, composta da Vissia Lucarelli e dalle persone della Cassa di Risparmio di Fermo Emilio Lanciotti, Alessandra Bianchini, Lorenzo Marcaccio e Giordana Rogante, dopo aver visionato 280 elaborati, ha assegnato il primo premio alla classe 4 A della Scuola Primaria di Montegranaro con la seguente motivazione: "per la sua originalità, la cura nella realizzazione e la forza comunicativa. Il disegno si distingue per l’uso della tartaruga come elemento simbolico centrale: un animale che richiama valori profondi come la saggezza, la pazienza, la protezione e il legame con la natura, perfettamente in linea con i principi promossi dal concorso… Il disegno trasmette un forte senso di unità e collaborazione… la composizione è armoniosa, equilibrata nei colori e nelle forme, e capace di comunicare un messaggio chiaro e positivo". Seconda classificata la classe 1 A della scuola primaria di Falerone. Sul podio anche la 3 A della scuola primaria Da Vinci di Falconara Marittima. Per dare maggiore valore alla decima edizione è stata coinvolta Matilde Galletti, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, che ha commentato dal punto di vista artistico i tre lavori, regalando agli alunni un punto di vista originale e qualificato.

Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del deposito a risparmio "Primo Risparmio Carifermo". All’ingresso della sede centrale della banca (Palazzo Matteucci, Fermo) è stata allestita una mostra, aperta al pubblico fino al 13 giugno, con i disegni che hanno partecipato all’iniziativa. Grazie alla partnership con il Festival "I Teatri del mondo" tutti gli alunni partecipanti a Crea il logo potranno assistere ad uno spettacolo a scelta tra quelli in programma a Porto Sant’Elpidio durante il Festival. Il progetto, promosso dalla Carifermo e rivolto alle classi delle Scuole Primarie, ha come finalità quella di promuovere la cultura del risparmio e favorire l’educazione finanziaria tra i più giovani. L’iniziativa si inserisce in una serie di proposte ideate dalla Banca in collaborazione con le scuole.

a.m.