Caritas svaligiata nella notte Il parroco: "Gesto squallido"

Per agire e mettere a segno un furto di generi alimentari e calzature ai danni della locale Caritas, i ladri hanno scelto la notte tra lunedì e martedì di Carnevale, facendo uno scherzo di cattivissimo gusto ai volontari, alla parrocchia e a don Andrea, ma anche alla intera comunità. Un furto di prodotti che, nella maggior parte dei casi sono frutto di donazioni, del banco alimentare, di aiuti umanitari o della generosità della gente e degli imprenditori. Ma, al di là del valore della refurtiva, quanto accaduto fa molto male all’anima dei volontari che si spendono per aiutare chi ne ha bisogno. I ladri sono entrati nella sede della Caritas (in via Elpidiense sud) forzando una porta, facendo un minimo danno. Una volta dentro, hanno vuotato gli scatoloni contenenti le bottiglie di olio di semi e d’oliva (ne hanno portate via circa 120), hanno preso 300 scatolette di tonno, e poi vasetti di cioccolata spalmabile, marmellata, crostatine e vari altri generi alimentari, oltre a sciarpe e guanti e non hanno snobbato le scarpe: ne hanno portate via almeno un centinaio di paia (tutte frutto di donazione di calzaturieri della zona) soprattutto da bambino, lasciando sul posto le scatole vuote. Tanta roba che i ladri hanno caricato in un carrello del supermercato che i volontari usano in sede, e hanno rovesciato il tutto in auto, sparendo nella notte. Ovviamente è stata subito sporta denuncia ai carabinieri.

"Un gesto che ferisce i poveri, la generosità dei montegranaresi e l’attività dei volontari. Rubare alla Caritas – fanno sapere dall’associazione – significa sottrarre ai poveri. Ci auguriamo che anche i colpevoli lo abbiano fatto per reale necessità o disperazione, altrimenti non ci sarebbero parole per definire tanto squallore morale. Noi non ci perdiamo d’animo e i volontari continueranno a garantire il servizio". Solidarietà da parte del sindaco Endrio Ubaldi è stata espressa alla Caritas e ai suoi referenti.

Marisa Colibazzi