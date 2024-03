Carlo Cognigni neo segretario Pd . Pace fatta con i vertici provinciali

Sono stati per anni alla guida della città, alle ultime amministrative sono stati pesantemente sconfitti dal centrodestra e si sono dovuti sedere sui banchi, a loro finora sconosciuti, dell’opposizione, e c’era quel vulnus che si era consumato con la segreteria provinciale Pd (il cui referente, Luca Piermartiri, per di più, è di Porto Sant’Elpidio) che li aveva esclusi dai grandi giri dei dem. Un quadro non dei più entusiasmanti quello del Pd locale, che richiedeva una urgente e drastica svolta. Ed ecco che si presenta ufficialmente Carlo Cognigni, ex consigliere comunale (di maggioranza of course), ex GD, ora Pd per età e maturità, di primo acchito non un grande oratore, ma dice tutto quello che serve e, alla fine, è questo che conta. E’ lui che, dopo un giro di consultazioni nel Pd elpidiense e con l’amico Piermartiri, ha accettato di farsi carico del fardello ereditato, assumendo l’incarico di segretario reggente (al posto di Mariano Langiotti e in attesa del congresso di metà 2025). Obiettivo: "Dobbiamo cambiare registro. Il primo con cui ho condiviso la mia idea è stato Luca (Piermartiri, ndr) perché il Circolo della seconda città della provincia, non può più permettersi di stare fuori dal tavolo provinciale. Dobbiamo riallacciare i rapporti ed è condivisa la necessità che nel Circolo si torni a respirare un’aria di comunità".

Nella mission, lo affianca una squadra "della quale non mi interessa il messaggio giovanilistico. Sono figure giovani sì, ma ben riconoscibili in città, alcune con esperienza amministrativa, altre no: Stefano Senesi e Barbara Mecozzi (entrambi ex consiglieri comunali), Fabio Rossano (con ruoli nel Pd provinciale e regionale), Alessandra Rocchetti. Il lavoro da fare sarà tanto ma abbiamo tutto il tempo. Saremo pronti per le europee e, come sempre, faremo il nostro per sostenere il candidato Pd" ma glissa sulle regionali del 2026, dove il Pd elpidiense potrebbe ben rivendicare una rappresentanza: "C’è tempo e nel mezzo c’è anche il congresso".

Ripristinato il feeling col Pd provinciale come conferma la presenza, tra gli altri dem intervenuti alla presentazione del neo segretario (tra cui la consigliera Annalinda Pasquali, assente giustificato Nazareno Franchellucci) di Piermartiri che dà il suo placet a Cognigni, augura un buon lavoro e, prima di mettere una pietra sopra gli screzi passati, richiama i personalismi che ci sono stati e il chiaro bisogno di un rinnovamento del Circolo, nelle persone e nel metodo: "Ma il passato è passato. E’ tempo di ritrovare la via del dialogo e della collaborazione, di trovare i presupposti giusti per lavorare insieme al meglio Pd provinciale e locale. Credo che questo sia un buon punto di partenza".

Marisa Colibazzi