Carlo Forti, che successo

La Carlo Forti-Axore.it supera con il massimo scarto la giovane compagine della Vtb Aredici Progresso e si attesta al primo posto del girone F di serie B2, in coabitazione con le romagnole della Teodora Settore Giovanile. Davanti a un pubblico numeroso, la partita termina 3-0 per la squadra di casa. La giovane squadra ospite ha mostrato molte individualità di sicuro affidamento futuro, ma ha palesato difficoltà nella continuità di gioco e di concentrazione, cadendo in alcuni errori nei momenti importanti della partita. Le rossoblù, con una Alikaj sempre più vicina al top della forma e con un muro che spesso ha fatto la differenza, hanno avuto qualche passaggio a vuoto solamente nei primi palloni della partita, per poi impossessarsi del gioco. L’allenatrice di casa Jana Kruzikova è rimasta soddisfatta della prestazione della sua squadra, che ha mostrato ampi margini di miglioramento, nonostante abbia vinto tutte e tre le partite dall’inizio del campionato.

Questa la formazione: Gennari, Antonelli, Benedetti, Scagnoli, Alikaj, Mastrilli, Fontana, Tiberi, Di Marino, Moretti (L1), Valente, Tawiah, Maracchione (L2). All: Kruzikova-Sbernini.