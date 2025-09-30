Ad appena una settimana dall’oro alla coppa del mondo di Parigi, il grande ginnasta fermano Carlo Macchini tocca ancora il cielo con un dito e si conferma campione italiano assoluto alla sbarra. I campionati si sono tenuti nei giorni scorsi a Quartu Sant’Elena in Sardegna, Macchini è tornato a divertirsi dimostrando di essere davvero in forma e di guardare con fiducia alla qualificazione per i mondiali. Il gran finale alla sbarra ha incoronato Carlo Macchini (Fiamme Oro), autore di un esercizio sontuoso premiato con 14.033 punti. Dietro di lui Riccardo Villa (13.733) e ancora Larduet, terzo con 13.533 e protagonista assoluto dell’intera rassegna. È praticamente certo dunque che Macchini sarà della squadra in Indonesia dal 19 al 25 di ottobre, Carlo va con l’ottimismo di un momento letteralmente d’oro, con due medaglie conquistate nel giro di pochi giorni e uno stato di grazia dovuto al suo impegno costante, tenace, carico di sacrifici e di passioni: "Mi sono allenato a Fermo, mi sono sempre concentrato su ogni gara e poi su quella successiva, un passo alla volta. Lo sport ti cambia la vita, ci devi mettere tutto quello che hai, l’impegno e il sacrificio e poi risultati arrivano". Mostra sempre le mani piene di calli e la fatica di fare sacrifici e rinunce, per giocarsi tutto in una manciata di minuti. Poi però la gioia di una gara e il tifo che arriva, dall’Italia e da Fermo in particolare, ripaga di tutto. Adesso, occhi puntati al Mondiali, c’è ancora tanto da tifare.