Carnevale ’A spasso nel tempo’

Ancora pochi giorni, e poi il 4 marzo, il centro città, sarà letteralmente invaso da gruppi in maschera, carri e una folla allegra e caciarona pronta a festeggiare il Carnevale. Un evento che si rinnova, anche quest’anno, sotto la direzione di Lagrù Ragazzi, e che come sempre sarà all’insegna dell’aggregazione di bambini e famiglie e che vede il coinvolgimento delle associazioni di quartiere, oltre che delle scuole. Il tema scelto per questa edizione è ‘A spasso nel tempo’, un viaggio tra civiltà e protagonisti delle epoche passate. Centinaia di figuranti riempiranno le vie del centro e daranno vita a una coloratissima sfilata che, dalle 14,30, dalla zona della stazione, raggiungerà Piazza Garibaldi, con canti, balli per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, in attesa delle premiazioni per i carri e i gruppi migliori. L’organizzazione è a cura dell’assessorato alla cultura e turismo diretto da Elisa Torresi, e si avvale della preziosa collaborazione e superdirezione di Lagrù Ragazzi, mentre Radio Fm Faleria si occuperà delle musiche e dell’intrattenimento, anche con collegamenti in diretta dalla piazza. Ogni gruppo partecipante all’allegra baldoria sarà invitato sul palco per una breve esibizione. Sono sei i carri e gruppi mascherati protagonisti della giornata. Il quartiere Cretarola e la scuola Mercantini hanno scelto di ispirarsi al tema ‘Il futuro’. Il quartiere Corva e la scuola Collodi proporranno, invece, ‘Tieni il tempo con Carletto’, un viaggio attraverso i secoli visto attraverso gli orologi di ogni epoca. Il quartiere San Filippo e la scuola Martiri si tufferanno nella preistoria con ‘Yaba-Daba-Martiri: direttamente dall’età della pietra’. Il quartiere Faleriense e la scuola Rodari, invece, rappresenteranno la ‘Civiltà egizia’ mentre il quartiere Centro, insieme alla scuola Pennesi, ha scelto tema locale: ‘La Porto Sant’Elpidio degli anni 20’. Infine, hanno unito le forze i quartieri Marina Picena e Fonte di Mare, con i plessi ‘De Amicis’ e la scuola dell’infanzia ‘Peter Pan’ ispirandosi alle ‘Invenzioni che hanno cambiato la storia’. "La festa di Carnevale della nostra città – commenta l’assessore Torresi - è da anni una bella occasione di divertimento per tutte le generazioni, in cui viene coinvolta ogni componente della città nel preparare costumi, carri e coreografie. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per rendere il Carnevale una festa divertente, colorata e speciale".