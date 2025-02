Carnevale al via. Ente Contesa e Pro Loco organizzano le feste

Tempo di carnevale in città promosso dalla Pro Loco, in collaborazione con Ente Contesa, Contrade storiche e Museo del gioco da tavolo. Questa sera, nella sede della Contrada Santa Maria, ‘Maschere in gioco (dalle ore 21, ingresso gratuito). Domani, giovedì grasso, è in programma il tradizionale Carnevale dei bambini, nella sede della contrada dello scorpione. A partire dalle ore 17 (ingresso libero), ci sarà tanto da divertirsi per i bambini mascherati, con animazione, truccabimbi e gli immancabili dolci tipici. Venerdì, altro appuntamento della tradizione cittadina con il Gran Galà di Carnevale, nella sede della Contrada Santa Maria: una serata elegante (ingresso libero su invito) con musica e dj set con Marta Porrà e Roberto Bora. Domenica dalle ore 15 in Piazza Matteotti, sfilata dei gruppi mascherati e grande festa anche con il gruppo folk ‘La Pasquella’.