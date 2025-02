Carnevale all’insegna del cioccolato

A Fermo è già carnevale, è la festa più matta e colorata dell’anno, la festa che vede insieme i comuni di Fermo e Porto San Giorgio dietro la direzione artistica di Marco Renzi e il coordinamento di Proscenio Teatro. L’inizio del periodo carnevalesco è stato celebrato in Piazza del Popolo con la cerimonia di accensione della Lanterna, atto ufficiale di apertura dei festeggiamenti, il regista e l’assessore Micol Lanzidei hanno dato il via ai festeggiamenti, con le chiavi delle città saldamente in mano a Re Carnevale. Una grande folla ha assistito agli spettacoli di magia, giocoleria, equilibrismo. Poi si è accesa la lanterna opera dello scenografo Giacomo Pompei, presenti oltre a Re Carnevale, Mengone Torcicolli, maschera di Fermo e del Fermano e sua moglie Lisetta. Nel fine settimana, il Carnevale diventa Baraonda Chocolate, festa del cioccolato artigianale e gli spettacoli di Mengone & friends. Per ogni informazione: 335 5268147.