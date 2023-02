Carnevale, dall’interno alla costa la ’baraonda’ si prende la scena

Maschere, coriandoli e tante risate dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia di Covid.

Fino a martedì prossimo Fermo e Porto San Giorgio sono nel cuore di una festa che potrebbe non finire mai, tra coriandoli e stelle filanti, mascherine e sorrisi. È tornato Baraonda, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio insieme e oggi ci sarà di nuovo la sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro fermano. Si comincia alle 15, il meteo è complice e promette sole, ad aprire il corteo sarà la Sassin funky marching band a fare musica, precedendo Re Carnevale di Fermo e Re Carnevale di Porto San Giorgio e poi le maschere tradizionali delle due città, Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu Cucà. Tante le realtà che si sono messe in gioco, contrade, scuole e gruppi, per animare un momento che sarà di vero divertimento. Ad aprire il percorso sarà contrada Pila con ‘Vivere a colori’, a seguire l’Isc Da Vinci Ungretti con ‘Le favolose avventure di Leonardo’. L’associazione Cretarola con la scuola Luigi Mercantini di Porto Sant’Elpidio partecipano con ‘La bella e la bestia’, mentre le classi 1 C e 1 D della scuola media Ungaretti Da Vinci portano un carro ecologista, ‘Mangia poco, mangia sano e il pianeta va lontano". Contrada Torre di Palme con la scuola primaria di Salvano mettono in scena il mondo di ‘Pac-man, catch me if you can’, mentre il centro sociale di Salvano con la scuola dell’infanzia hanno dato vita a ‘Keep calm M&M’s, meglio mordere che muccicare’. Ancora per l’isc Da Vinci Ungaretti la scuola primaria Monaldi e la scuola dell’infanzia Montone portano ‘Monart’, mentre l’associazione sportiva Tutto Danza di Fermo racconta la storia de ‘La fabbrica di cioccolato Umpa Lumpa, contrada Campiglione torna nel magico mondo di Grease mentre il centro sociale San Marco racconta la storia infinita del Super bonus come se fosse una partita a carte. L’associazione sportiva Victoria Fermo si immerge nelle vicende della famiglia Addams, la scuola dell’infanzia Sapienza parla di alberi e sottolinea che ‘se ne piantassimo un po’ di più respireresti meglio anche tu’. Chiude il liceo artistico Preziotti Licini con la sezione di scenografia e il gruppo ‘I guerrieri dell’arte’. In mezzo altri gruppi musicali, come Banda storta circus, Mabo band e Mistrà funky, dopo la sfilata tutti in piazza, a ballare e divertirsi, aspettando la decisione della giuria che decreterà i migliori carri e gruppi partecipanti, sapendo già che hanno vinto tutti quelli che sono tornati a diversi, insieme, per la festa più bella che c’è.

Angelica Malvatani