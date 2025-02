‘Carnevale de li Paniccià’ con 15 carri, 4 gruppi e ben 3 macchiette

Un vero spettacolo di allegria, divertimento e satira. Si è tenuta domenica pomeriggio in Amandola, la sfilata del corteo che ha attraversato viale Cesare Battisti fino a piazza Risorgimento dei carri allegorici in occasione della 40esima edizione del ‘Carnevale de li Paniccià’, evento promosso dall’Amministrazione in collaborazione con la Pro loco, il gruppo folkloristico ‘La Cucuma’ e gruppo Alpini. Un successone in termini di partecipazione con 15 carri provenienti da 6 comuni dell’area montana, 4 gruppi e ben 3 macchiette, uno spettacolo che ha assiepato tantissimi ospiti lungo la strada per assistere alle rappresentazioni a cui hanno partecipato i bambini delle scuole con i loro genitori. Fra i gruppi che hanno richiamato attenzione alcune simpatiche parodie, come quello ispirato al personaggio Disney Coco, oppure il carro dedicato agli antenati i famosi ‘Flintstones’ molto ricco di particolari. Spassoso il carro dedicato al ‘Luna Park’, alla ‘Casa dei giocattoli’ oppure ‘La bottiglia di vini Divino’ ispirata alla tradizione della vendemmia con successiva degustazione. Una menzione al merito va al carro ‘Ospedale BB dei Sivillini’, ispirato all’inaugurazione del nuovo ospedale dell’area montana, dove è stata la satira a farla da padrona, comprese due caricature di Adolfo Marinangeli e Domenico Sacconi, rispettivamente sindaci di Amandola e Comunanza a cui improvvisamente si sono uniti i sindaci, quelli veri. Una vera festa che è proseguita fino al tardo pomeriggio in piazza Risorgimento con tanti musica, balli e animazione. L’unica cosa certa la giuria tecnica avrà un bel da fare per decretare i migliori carri di questa 40esima edizione. Da ricordare per i prossimi appuntamenti, martedì 4 marzo a partire dalle 16 in piazza Risorgimento musica e danze, estrazione della lotteria e la cerimonia del ‘pupazzo di ‘Re Carnevale’ che verrà bruciato.

a.c.