"Carnevale, faremo sempre meglio"

Con il rogo di Re Carnevale in piazza Marina si è chiuso ieri sera l’ultimo atto di ’Baraonda’. L’assessore al Commercio e Turismo ha rimarcato la propria soddisfazione per il buon esito della manifestazione: "Non poteva andare meglio, considerato che si è trattato di una ripartenza. C’è stata una corposa partecipazione grazie anche alla buona giornata. Il pieno coinvolgimento delle scuole rende questo carnevale speciale. Il ringraziamento va ai partecipanti, agli aderenti e ai volontari che hanno collaborato alla riuscita a partire dalla Pro Loco fino alla Protezione civile: il successo è dovuto proprio al coinvolgimento di tutti".

Il direttore artistico Marco Renzi si unisce all’analisi: "Mi sembra di poter dire, senza paura di essere smentito, che la partecipazione è stata rilevante con un corteo mascherato di oltre mille persone e tantissime persone lungo il percorso. Contrariamente a quanto avveniva in passato la gente è rimasta fino alla conclusione, piazza Marina era gremita per il rogo che ha sancito la chiusura. La manifestazione ha margini di miglioramento, può ampliarsi nel corso degli anni con risorse e programmi adeguati".