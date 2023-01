Carnevale, già aperte le iscrizioni

L’adagio popolare “l’Epifania tutte le feste si porta via” non sembra trovare totale riscontro a Porto San Giorgio dove è un rincorrersi di festeggiamenti senza soluzione di continuità. La nuova amministrazione comunale appena insediata ha dovuto metter mano al cartellone estivo, poi a quello autunnale, quindi al natalizio che, è vero, si chiude oggi con la calata della Befana in piazza Marina ma, per garantire la prosecuzione del divertimento avviene con l’apertura di una finestra sul Carnevale. A tal proposito la giunta municipale, ritenuta valida la proposta di Proscenio teatro di realizzare il carnevale di Porto San Giorgio, denominandolo “Baraonda”, con l’organizzazione di gruppi mascherati per la sfilata che si terrà martedì 21 febbraio a Porto San Giorgio ha approvato il bando di partecipazione e le modalità di accesso ai contributi. Ai primi 10 gruppi mascherati iscritti provenienti esclusivamente dal Comuna di Porto San Giorgio e ai primi due gruppi mascherati iscritti provenienti da altri Comuni verrà assegnato un contributo per partecipare al Carnevale di martedì 21 febbraio a Porto San Giorgio così stabilito: per gruppi da 10 a 20 persone 200 euro, per gruppi da 20 a 100 persone 250 euro e per gruppi oltre 100 persone 350 euro. Per aver diritto al contributo il soggetto, sia esso scuola, contrada, Centro Sociale o associazione deve essere regolarmente iscritto. Modalità di iscrizione: le iscrizioni sono gratuite e si ricevono dalle ore 8,30 di lunedì 9 gennaio fino ad esaurimento dei posti disponibili esclusivamente al seguente indirizzo e-mail [email protected] Una giuria assegnerà riconoscimenti non in denaro ai primi tre gruppi mascherati partecipanti. Tra i criteri di valutazione sarà tenuta in massima considerazione la capacità di creare animazione e divertimento lungo il percorso.