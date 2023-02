Carnevale: Mabò Band e gruppi mascherati

Così come avviene da tanti anni, anche quest’anno il Comune ha voluto promuovere il Carnevale cittadino in collaborazione con le scuole e le associazioni di quartiere. Ci sono già state diverse riunioni preparatorie organizzate dagli assessorati alla cultura e ai grandi eventi, in cui è stata riscontrata "la piena volontà dei quartieri e delle scuole di dare corso all’evento e di partecipare attivamente alla sua realizzazione, con l’allestimento di gruppi mascherati e momenti di animazione" riferiscono gli amministratori. A coordinare i lavori è stata l’associazione Lagrù di Sant’Elpidio a Mare che da anni collabora col Comune anche per l’allestimento della programmazione estiva e invernale del teatro per ragazzi, "coinvolta per l’esperienza maturata nel campo dell’ideazione e realizzazione di eventi per bambini e alla quale si intende affidare l’organizzazione e il coordinamento della manifestazione". L’appuntamento è fissato per il 21 febbraio, giorno di Carnevale, con la sfilata dei gruppi mascherati nelle vie del centro, l’arrivo in Piazza Garibaldi dove sono previsti intrattenimenti ludici e musicali, lo spettacolo ‘Mabò of Colors’, evento animato dai tre clown musicisti della Mabò Band con il lancio di migliaia di palloncini colorati fra il pubblico. Un evento per il quale il Comune ha previsto un investimento di 13mila euro.