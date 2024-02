Carnevale di Fermo si accende con ‘Mengone and Friends’: "E adesso viene il bello"

Fermo, 5 febbraio 2024 – La ‘Baraonda 2024’, il Carnevale fermano iniziato domenica scorsa con l’Accensione della Lanterna, è entrata nel vivo grazie all’evento ‘Mengone and Friends’: tra frizzi e lazzi, la maschera fermana originaria di Monte San Pietrangeli che nella sua semplicità incarna i vizi e virtù del mondo contadino, ha animato il pomeriggio di ieri in piazza del Popolo insieme a numerosi amici e personaggi provenienti da diverse parti d’Italia: "Ad aprire la festa, Fagiolino e Sganapino, i burattini protagonisti di mille avventure, cui ha dato voce Mattia Zecchi di Bologna – ha spiegato Marco Renzi, direttore artistico del cartellone che vede l’amministrazione comunale di Fermo e Porto San Giorgio lavorare in sinergia – poi è toccato alle acrobazie e giochi di fuoco del duo fermano ‘Jump.it’ e infine la musica con ‘Riciclato Circo Musicale’: un controbarattolo, un tonnolino, un casalingatore, la chiteglia tra gli strumenti utilizzati dal gruppo jesino, autore della sigla del programma ‘Italia Green’ in onda tra qualche giorno su Rai 2".

Immancabile la presenza della bella e libertina Lisetta, figura femminile nonché consorte di Mengone Torcicolli, al secolo Venusia Zampaloni e Kevin Pizzi: insieme hanno divertito grandi e piccini improvvisando scenette e battibecchi a causa della eccessiva e nota gelosia di lui: "Ai due, si aggiungerà Lu Cuca’, tipica maschera sangiorgese che animerà le giornate nel comune limitrofo – ha aggiunto Renzi – dopo la consegna delle chiavi delle città a Re Carnevale, nella mattinata di giovedì grasso (8 febbraio, ndr ) a Capodarco, un pomeriggio di divertimento a Porto San Giorgio. Tra i numerosi eventi, veglioni e feste in maschera in programma per sabato, quelli di punta saranno il corteo dei gruppi mascherati domenica prossima a Fermo dalle ore 15 lungo via XX settembre e viale Vittorio Veneto con l’assegnazione del Mengone d’Oro e quello di martedì 13, ultimo di Carnevale, a Porto San Giorgio con il gran finale ovvero il ‘Rogo di Re Carnevale’. Per la ‘mia’ 35esima edizione di Baraonda, data la calorosa e colorata risposta del pubblico finora, posso solo augurarmi che il tempo continui ad essere favorevole dopo un grande lavoro di artisti, scuole, associazioni, contrade oltre alla presenza di 16 gruppi mascherati e un carro allegorico sia a Fermo che a Porto San Giorgio".