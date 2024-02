Carnevale, Monte Urano dà spettacolo

Torna il 13 e il 18 febbraio il carnevale Monturanese giunto alla 47ª edizione: chi si aggiudicherà il cappello di Re Carnevale?. Ieri si è alzato il sipario con la presentazione nella zona industriale dove stanno nascendo i carri degli otto quartieri. A fare gli onori di casa la sindaca Moira Canigola: "Le 47 edizioni dimostrano la forza di questa tradizione monturanese che sa attirare gente da fuori. Il grazie alle scuole che stanno portando avanti questa tradizione, ai cittadini di domani, ai quartieri, alla Pro Loco e agli sponsor". A portare il saluto della Regione Marche, che ha patrocinato l’evento, la consigliera Jessica Marcozzi: "Questo Carnevale è un fiore all’occhiello, il territorio si unisce e lavora, coinvolgendo i giovani con centinaia di figuranti. Questa è vera promozione del territorio e delle nostre eccellenze a tutto tondo. Un Carnevale che a breve potrebbe rientrare nei carnevali storici". Presente anche Maria Cristina Rossi, amministratore delegato Estra Prometeo, sponsor ufficiale della manifestazione che ha confessato di essere rimasta colpita dalla passione e dall’amore per questo evento. Alla presidente della Pro Loro Irene Sbaffoni il compito di raccontare l’evento: "Il lavoro con le scuole è stato molto importante. La prima giornata il 13 febbraio ci sarà prima la sfilata alle 14,30 e alle 16,30 ci saranno le esibizioni in piazza dei quartieri con la giuria che farà il suo compito ma il verdetto rimarrà segreto fino al 18 febbraio. Qui la seconda sfilata, dj set, lancio dei gadget e premiazione finale con la bruciatura del fantoccio". Ottima delle scuole con tre classi delle medie che ha che hanno partecipato al contest per l’immagine ufficiale della manifestazione, contest vinto da Eleonora Mori. Protagoniste anche la Scuola Primaria con quattro classi, la scuola dell’Infanzia e la paritaria Regina Margherita e il Centro Icaro per oltre 300 bimbi coinvolti.

A scegliere la giuria Barbara Sabbatini che condurrà insieme a Lucia Gallucci, come da tradizione. "La giuria – sottolinea la Sabbatini – avrà tutti personaggi in grado di giudicare i vari aspetti e tutti hanno accettato di buon grado, dando massima disponibilità". Pronta anche la collega storica Gallucci: "Questi dieci anni sono volati. E ognuno di loro ha lasciato un ricordo indelebile in noi che lo viviamo da sempre". Questi i carri protagonisti: Quartier Centro "Harry Potter", Quartiere Sant’Andrea "Le 4 stagioni", Quartiere Incancellata "La casa di carta", Quartiere San Pietro "Ma che cosa è la Pop Art?!…", Quartiere Stadio "Matrimonio all’ultimo Stadio", Quartiere San Lorenzo "Il trono di spade", Quartiere 167 "Non ce n’è per Nettuno" e, gruppo mascherato fuori concorso, Quartiere Scala Santa "La disinFestazione".