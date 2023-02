Carnevale Monturanese Domani l’ultimo atto e l’elezione del vincitore

Tutto pronto per l’atto finale della 46esima edizione del Carnevale Monturanese, in programma domani nel cuore del centro storico cittadino. Dopo il ritorno della sfilata e dell’edizione in formato classico con un grande martedì che ha visto la cittadina calzaturiera riempirsi di colori, maschere ma soprattutto di tanti curiosi, con la giornata di domani si concludono ufficialmente i festeggiamenti. In particolare sarà l’occasione per rivedere i protagonisti con i sei quartieri che si daranno battaglia per la conquista del cappello di Re Carnevale anche se in realtà un vincitore già ci sarebbe. Proprio in occasione della sfilata del martedì la giuria qualificata ha infatti espresso i prorpi giudizi in merito alla sfilata e decretato un vincitore che, al momento, è però top secret. Ci sarà dunque la proclamazione del carro e dunque del quartiere vincitore ma non solo questo. Insieme a tutto ciò anche gonfiabili e gadget che saranno lanciati e tanta voglia di divertirsi con ancora tante maschere e molta musica a fare da sfondo ad un’edizione che ha fatto rivedere un Carnevale a tutto tondo dopo le inevitabili limitazioni degli ultimi anni.