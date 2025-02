Edizione numero 48 per il Carnevale Monturanese in rampa di lancio con otto quartieri, 800 figuranti e scuole protagoniste, il tutto per contendersi l’ambito Cappello di Re Carnevale. Fervono i preparativi in viale Primo Maggio dove tutti i carri sono in allestimento e si lavora, spesso dopocena o nei weekend, per farsi trovare pronti all’appuntamento. "Il Carnevale è un pezzo di ognuno di noi e rappresenta Monte Urano. E’ una casa che ha accolto tutti i monturanesi, tutti si impegnano ed è uno splendido esempio di aggregazione, al netto della competizione sana tra quartieri. Un’edizione che ci avvicina al 50esimo grazie allo sforzo della Pro Loco che ha coinvolto le scuole, mettendo in gioco i futuri cittadini monturanesi. Noi ci crediamo, abbiamo aumentato il contributo perché è un Carnevale tra i più importanti della regione per carri e figuranti. Sostenerlo vuol dire sostenere la comunità visto che abbraccia tutta la città". Sulla stessa linea la presidente della pro loco Irene Sbaffoni che si commuove pensando all’organizzazione e al lavoro che c’è dietro un autentico simbolo di Monte Urano. Coinvolte le scuole di ogni ordine e grado dai più piccoli con i coriandoloni, alla primaria con le maschere in carta pesta alle medie con il contest per l’immagine simbolo del Carnevale: quest’anno è stato vinto dal disegno di Alice Carassai. L’assessore Francesca Barchetta su questo ha sottolineato: "Ben venga coinvolgere i ragazzi nella manualità, apprendendo una competenza da tramandare in futuro. Occasione per poi partecipare attivamente in futuro anche ai carri e non solo".

Primo concorso mascherato martedì 4 marzo con la sfilata dei carri per le vie del paese, alle 16,30 esibizione dei gruppi in Piazza della Libertà e saranno valutati dalla giuria che renderà noto il suo verdetto il 9 marzo in occasione della seconda sfilata. In quella data previsti gettito dei gonfiabili, la premiazione e infine la bruciatura del fantoccio oltre al dj set il tutto presentato da Lucia Gallucci e Barbara Sabbatini. Questi i quartieri protagonisti in ordine di sfilata: Quartiere San Pietro (Un’avventura Steaampunk), 167 (Inside out, tu chiamale se vuoi emozioni), Stadio (Stadio e Samba), Sant’Andrea (80 voglia di 90), Incancellata (The Greatest Incancellata Show), Centro (Sonic), Scala Santa (Scala santa Claus) e San Lorenzo (Oceania). E come aperitivo il veglione di carnevale alla Bocciofila di Monte Urano del primo marzo, già sold out.

Roberto Cruciani