Carnevale Monturanese Studenti protagonisti

Grande attesa per l’appuntamento del Carnevale Monturanese che si prepara all’edizione numero 46 che torna dopo il stop per Covid. Si mobilitano anche le scuole di Monte Urano, protagoniste di varie iniziative collaterali al Carnevale. Dai piccoli del nido fino alla secondaria di primo grado, sono circa 200 gli alunni coinvolti in laboratori artistici proposti dalla Pro Loco in collaborazione con le scuole di Monte Urano ed il sostegno del Comune. I piccoli nel nido realizzeranno carta macerata in formato maxi, mentre ai bambini delle quinte è stato consegnato un kit per la realizzazione di maschere personalizzate in carta pesta. Ad ognuno tempo fa è stata consegnata una scatola con pennelli, colla, fogli di giornale, una maschera che costituisce la base del lavoro ed un piccolo compendio che ripercorrere la storia contemporanea del Carnevale Monturanese. "Siamo grati agli insegnanti che hanno dato valore a questa collaborazione - sottolinea la presidente della Pro Loco Lucia Gallucci - e che si sono spesi per la sua riuscita, trasformando un semplice laboratorio in un progetto trasversale a tutti i livelli".