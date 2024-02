Carnevale non si ferma. Festa e premiazione

Si festeggia il Carnevale, oggi, in città. Come da tradizione, l’assessorato alla cultura e turismo ha potuto contare sulla collaborazione di Lagrù Ragazzi per l’animazione e sulle scuole e associazioni di quartiere per una festa davvero corale, partecipata e ricca di canti e balli, con premiazioni per i carri migliori. Il tema scelto quest’anno è ‘Cinema, che passione’.

La carovana partirà alle 14,30 dalla stazione, percorrerà le vie del centro fino a Piazza Garibaldi dove si terrà il clou dell’evento. I gruppi e i carri partecipanti: Quartiere Marina Picena, Fonte di Mare, primaria De Amicis e scuola infanzia Peter Pan si sono ispirati al film Vacanze di Natale 83; il quartiere Corva e la ‘Collodi’ proporranno ‘Nuovo cinema Collodi’; il quartiere Centro e la primaria Pennesi, una coreografia de ‘Il Giro del mondo in 80 giorni’; Cretarola, la primaria Mercantini e la scuola infanzia Grillo Parlante sfilano con ‘La notte degli Oscar’; Faleriense, con la primaria Rodari e la scuola infanzia Arcobaleno col carro ‘Ghostbusters’; San Filippo, la scuola Martiri e quella dell’infanzia Coccinelle, la Fabbrica di cioccolato. Al termine delle premiazioni, spettacolo di animazione con i trampolieri.