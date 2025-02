Carnevale tra Medioevo e contemporaneo

La città si prepara a dare il via ai festeggiamenti di carnevale, proponendo due versioni delle giornate più pazze e divertenti dell’anno. Una prima versione è il nuovo progetto dell’Ente Contesa del Secchio (con patrocinio del Comune), va sotto il nome di Festa dei Folli (giunge alla seconda edizione) ed è una manifestazione che ripropone il carnevale così come veniva festeggiato nel periodo Medievale, con maschere dell’epoca, si terrà in Piazza Matteotti, ed è fissata per domenica prossima. Con la seconda versione, si torna al periodo contemporaneo e consiste in un Carnevale dei nostri tempi, è promossa da Pro Loco, Ente Contesa e patrocinata dal Comune, e si svolgerà dal 26 febbraio al 4 marzo, sempre nel centro storico. Il primo Carnevale, in ordine di tempo, è la Festa dei Folli. Domenica, in centro storico e, in particolare, in Piazza Matteotti, si scatenerà il divertimento con un programma molto ricco che vedrà alle 15,30, l’ingresso di Re Carnevale in corteo, cui seguirà il proclama che dà il via alla festa.

Dopodiché, si esibiranno a più riprese giullari, giullaracci e il gobbo, con le compagnie Teatro Vagante, Acrobati del Borgo, Sigismondo Errante, i Giullari di strada che. Nel corso del pomeriggio, spettacolo di giocoleria; scene teatrali sul Tribunale dell’Assurdo della Compagnia dei Ridiculi; i truccabimbi per i più piccoli; le scene ‘Il banchetto di Re Carnevale’, ‘Processo a Re Carnevale’ e ‘Il rogo di Re Carnevale’ tutte dirette da Gabriele Claretti e Mirco Abruzzetti. In mezzo a questo allegro bailamme medievale, ci saranno anche stand gastronomici con dolciumi dedicati alla tradizione carnevalesca. L’ingresso è libero.

Dal 26 febbraio, invece, si torna nei tempi moderni e prende il via il Carnevale Elpidiense che, ogni sera, farà tappa in location diverse: si parte il 26 febbraio, nella sede della Santa Maria (ore 21) con Sem Gioca, giochi di Carnevale; il 27 febbraio dalle ore 17, nella Contrada Sant’Elpidio si svolgerà il tradizionale Giovedì Grasso dei bambini. Nella Contrada Santa Maria il 28 febbraio (ore 22), ci sarà il tradizionale Gran Galà di Carnevale e il 1 marzo (dalle ore 20) il Carnival Party (cena e veglione). È fissata per il 2 marzo, in piazza Matteotti, la sfilata dei gruppi mascherati; il 3 marzo, Maschere in biblioteca (dalle 16,30). Infine, il 4 marzo, il Carnevale dei Cag del territorio (dalle 15,30) e Carnevale in Oratorio (parrocchia di Sant’Elpidio, dalle ore 16).